Συνεχίζεται η αυθαιρεσία στο Ρίο παρά την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης- «Σταματήστε να παρκάρετε στο γκαζόν» - Έκκληση- προειδοποίηση από την Περιφέρεια

Η παράνομη στάθμευση εξακολουθεί να «χτυπάει» και στην ανακαινισμένη παραλιακή ζώνη του Ρίου, με τους οδηγούς να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους, πάνω στο γκαζόν, παρά τις εργασίες ανάπλασης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων σε σχέση με τη συμπεριφορά μας απέναντι σε έργα αναβάθμισης του δημόσιου χώρου.

«Από τη στιγμή που στις επόμενες μέρες θα μπουν και τα αντίστοιχα απαγορευτικά σήματα, έχω καλέσει την αρμόδια αρχή να εφαρμόσει τους νόμους. Δεν θα αφήσουμε την ανάπλαση στην τύχη της και κάνω έκκληση σε όλους να σεβαστούν τα δικαιώματα των πεζών. Δεν θα επιτρέψουμε το ανεξέλεγκτο παρκάρισμα σε χώρους που ανήκουν στους πολίτες που είναι πεζοί. Άλλωστε, σε πολύ λίγα μέτρα υπάρχει πάρκινγκ για όλους τους επισκέπτες αυτοκινητιστές», λέει στο thebest ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Προειδοποιεί μάλιστα για επιπλέον όχληση στην περιοχή: «Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τις επόμενες μέρες και μέχρι τέλη Μαΐου θα ξεκινήσουν και τα λιμενικά έργα, οπότε θα υπάρχει και κάποια όχληση. Όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η μεταμόρφωση της περιοχής για κάποιο διάστημα θα έχει και την ανάλογη ταλαιπωρία».

Οι εργασίες ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη του Ρίου βρίσκονται σε εξέλιξη και στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθρώπινου περιβάλλοντος, με έμφαση στην ήπια κυκλοφορία και στην ασφαλή συνύπαρξη πεζών και ποδηλατών. Ωστόσο, ούτε αυτός ο χώρος γλίτωσε από την αυθαιρεσία ορισμένων οδηγών.

«Είναι σαφές ότι η ανάπλαση γίνεται για να προστατεύσουμε την ακτή και τον δρόμο, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία αναψυχής σε πεζοπόρους, ποδηλάτες και σε αυτούς που αγαπούν τη δρομική δράση. Γι' αυτό και ο δρόμος θα είναι ήπιας κυκλοφορίας, με προτεραιότητα πάντα στους ανθρώπους. Δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στη μηχανή» αναφέρει ως προς τη φιλοσοφία του έργου.