Έξοδος Πάσχα: Επιστροφή μετ’ εμποδίων η επιστροφή- Ουρές χιλιομέτρων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή του πρώτου κύματος των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί την επάνοδο στην καθημερινότητα για χιλιάδες πολίτες.

Παρά την έντονη πίεση που σημειώθηκε από το μεσημέρι και μετά, τις βραδινές ώρες καταγράφεται σταδιακή βελτίωση της εικόνας.

Κακιά Σκάλα: Από ουρές χιλιομέτρων σε σταδιακή ομαλοποίηση της κίνησης

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται από τον Ισθμό έως και την Κακιά Σκάλα. Από νωρίς το μεσημέρι σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.



Η εικόνα, ωστόσο, βελτιώνεται αισθητά όσο περνά η ώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, σε μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων, ενώ σταδιακά η κυκλοφορία αποκαθίσταται και τα οχήματα κινούνται με υψηλότερες ταχύτητες, σύμφωνα με το ertnews. Νωρίτερα, οδηγοί ανέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τη μία ώρα, ιδιαίτερα στα διόδια Καλαμακίου – Ζευγολατιού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού που ξεκίνησε από το Κιάτο και χρειάστηκε τρεις ώρες για μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί περίπου μία ώρα.