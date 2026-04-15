Ελβετός παρκάρει σαν Έλληνας και γίνεται viral -ΦΩΤΟ από το κέντρο της Αθήνας

Η φωτογραφία ενός παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου με ελβετικές πινακίδες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τον οδηγό του να το παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμιο κόβοντας εντελώς την πρόσβαση στους πεζούς.

Τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα αποτελούν πλέον μία μάστιγα που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εικόνα συμπληρώνεται από το σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης που επιβαρύνει ολοένα και περισσότερες περιοχές, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο σεβασμός στους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου είναι πλέον δυσεύρετος.

Τελευταίο ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί μία φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στο group του Facebook "Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω" και απεικονίζει ένα Audi με ελβετικές πινακίδες σταθμευμένο σε στενό δρόμο, ενώ έχει «πιάσει» όλο το πεζοδρόμιο, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία.

Παρκάροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχει απαγορεύσει πλήρως την ασφαλή διέλευση στους πεζούς, ενώ στα σχόλια, οι χρήστες στάθηκαν στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο φέρει ελβετικές πινακίδες, κάνοντας λόγο για παρκάρισμα με «ελβετική ακρίβεια», γράφει το carandmotor.gr.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ακόμη ένα παράδειγμα της νοοτροπίας που παραμένει βαθιά ριζωμένη σε πολλούς Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι θεωρούν τον δημόσιο χώρο ως αποκλειστικά δική τους ιδιοκτησία, αρνούμενοι το αντίστοιχο δικαίωμα στους υπόλοιπους πολίτες, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Όσον αφορά τις νομικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 38 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η στάθμευση απαγορεύεται αυστηρά σε πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς, εκτός αν υπάρχει σαφής και ειδική σήμανση που να την επιτρέπει.

Για όσους παραβιάζουν τον παραπάνω κανόνα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Αν μάλιστα η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος.