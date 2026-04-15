Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά και ο Σι θα μου κάνει μεγάλη αγκαλιά

«Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και για όλο τον κόσμο», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, ισχυριζόμενος ότι η Κίνα είναι «πολύ χαρούμενη».

«Το κάνω και για αυτούς και για όλον τον κόσμο», έγραψε.

«Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, γεμάτη αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες» πρόσθεσε το Τραμπ.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: «Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – αλλά και για χάρη όλου του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από το να πολεμάμε; ΑΛΛΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί – πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!!!».

Η επιστολή Τραμπ στον Σι

Επιστολή στον Σι Τζινπίνγκ για τον πόλεμο στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω αβεβαιότητας και αντικρουόμενων δηλώσεων για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο Fox Business Network, ζήτησε από τον Κινέζο ομόλογό του να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Ο Σι απάντησε πως η Κίνα δεν προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε έγινε αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Σι.

Σημειώνεται πως, την περασμένη εβδομάδα απείλησε χώρες με άμεσο δασμό 50% εάν προμήθευαν όπλα στο Ιράν.