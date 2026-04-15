Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αναφορά στη Βουλή για τις άδειες των αστυνομικών υπαλλήλων

Η βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου χορήγησης αδειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατέθεσε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στηρίζοντας το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για την τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου χορήγησης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η κα. Αλεξοπούλου αναδεικνύει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Προεδρικού Διατάγματος 27/1986, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και να διασφαλίζει την ισότητα και τη δίκαιη μεταχείριση των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

Το ισχύον καθεστώς, όπως επισημαίνουν οι αστυνομικοί, παρουσιάζει δυσλειτουργίες στη χορήγηση των αδειών, δυσχεραίνοντας την προσωπική και οικογενειακή ζωή, ιδίως κατά τις εορταστικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνεται η καθιέρωση ενιαίων και σαφών κανόνων για την κατανομή της κανονικής άδειας, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ουσιαστικός οικογενειακός προγραμματισμός.

Με την Αναφορά, δίνεται επίσης έμφαση στην ανάγκη άρσης ρυθμίσεων που δεν εγγυώνται ίση μεταχείριση, με την καθιέρωση ρυθμίσεων χωρίς διακρίσεις φύλου και την κατοχύρωση της δυνατότητας κοινής λήψης άδειας για συζύγους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναδεικνύει τη σημασία υιοθέτησης ακόμη πιο σύγχρονων και δίκαιων ρυθμίσεων για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, συμβάλλοντας τόσο στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στη βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών της.