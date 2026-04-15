Πάτρα: Eίχε το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι μαγαζιού και συνελήφθη

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο είχε τοποθετήσει πάνω σε τραπέζι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.