Πάτρα: Tροχαίο με τραυματία στην Κανακάρη

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Κανακάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες δίκυκλο ανετράπη στην Κανακάρη κοντά στο ύψος της Κολοκοτρώνη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο οδόστρωμα είχε πέσει υγρό, πιθανόν χρώμα.