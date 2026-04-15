Στην Αιγιάλεια την Κυριακή αντιπροσωπεία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ανακοίνωσε την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Αιγιάλεια, στο πλαίσιο δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.



Την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, αντιπροσωπεία του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), προσκεκλημένη του Επιμελητηρίου Αχαΐας, θα επισκεφθεί την Αιγιάλεια, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας με διεθνείς θεσμούς.

Η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του ICC, κ. Πέτρο Δούκα, πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Ανδρέου, τον Ταμία κ. Στράτο Σαράντου, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής κ. Παντελή Γκούρα και την κα Ελένη Γιαννοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ICC.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τις προοπτικές ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των επιχειρήσεων της περιοχής.

Παράλληλα, η αντιπροσωπεία θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο, όπου θα συζητηθούν ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και συνεργασίας.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας που θα παραθέσει το τοπικό τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για ουσιαστική συνεργασία και την ανάδειξη της Αιγιάλειας ως δυναμικού εξαγωγικού και επιχειρηματικού κόμβου.

Η παρουσία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στην περιοχή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και την ενεργή ένταξη των επιχειρήσεων της Αιγιάλειας σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας, γνώσης και εμπορίου. Το Επιμελητήριο Αχαΐας επενδύει συστηματικά σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και ενισχύουν τον ρόλο της περιοχής στον σύγχρονο επιχειρηματικό χάρτη.