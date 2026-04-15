Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

Eνεπλάκησαν μια μοτοσυκλέτα, ένα φορτηγό και ένα ΙΧ
Θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν μια μοτοσυκλέτα, ένα φορτηγό και ένα ΙΧ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον Ασπρόπυργο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όταν η μοτοσυκλέτα, που κινούνταν ανάμεσα στο φορτηγό και στο ΙΧ, προσέκρουσε στο φορτηγό, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο οδόστρωμα ενώ στη συνέχεια ο οδηγός της παρασύρθηκε από το φορτηγό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ενώ συνελήφθησαν οι οδηγοί του φορτηγού και του ΙΧ.
