Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης

Εγκεφαλικό ανεύρυσμα έδειξε σύμφωνα με πληροφορίες ο επεικονιστικός έλεγχος στον οποίο υπεβλήθη ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Η αξονική, σύμφωνα με πληροφορίες έδειξε εγκεφαλικό ανεύρυσμα το οποίο εξετάζεται να δουν αν εμβολίζεται. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γίνει χειρουργείο. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιχειρηθεί περιορισμός του με φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μυλωνάκης δεν ήταν από το πρωί, όταν προσήλθε στο Μαξίμου, εμφανώς καλά.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης, του λεγόμενου «πρωινού καφέ» υπό τον πρωθυπουργό, ωστόσο, κατέρρευσε, λιποθύμησε ξαφνικά.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία τον πλήρη απεικονιστικό έλεγχο.