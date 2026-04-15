Για 1η φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην κλαδική έκθεση της Μεγάλης Βρετανίας "IFE LONDON 2026"

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση του κλάδου τροφίμων & ποτών “IFE LONDON 2026”, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο “ExCeL” του Λονδίνου, από 30 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2026.

Η “IFE London” (International Food & Drink Event) πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αποτελεί τη σημαντικότερη εμπορική έκθεση Τροφίμων & Ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διοργανώνεται από το 1979 στο ExCeL London, μαζί με την IFE Manufacturing, ενώ παράλληλα με τις εκθέσεις HRC – Hotel, Restaurant & Catering, The Pub Show και The London Produce Show δημιουργεί ένα ενιαίο εκθεσιακό περιβάλλον που καλύπτει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου για τρεις ημέρες.

Η έκθεση προσελκύει αποκλειστικά υψηλού επιπέδου επαγγελματίες από το λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο, τη διανομή, τις εισαγωγές-εξαγωγές, τη μαζική εστίαση, τη φιλοξενία και τη βιομηχανία τροφίμων, οι οποίοι αναζητούν νέα, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αυγοτάραχό και τυποποιημένα προϊόντα αλιείας, ζεστά και παγωμένα dry mix ροφήματα και καραμέλες προβλήθηκαν στο περίπτερο της Περιφέρειας. Σε αυτό το απαιτητικό και αγοραστικά ενεργό κοινό, τα αυθεντικά αγροδιατροφικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έλαβαν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές για ανάπτυξη συνεργασιών, διεύρυνση δικτύου πωλήσεων και ενίσχυση της παρουσίας τους στη βρετανική και διεθνή αγορά.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στηρίζοντας και προβάλλοντας έμπρακτα τα τοπικά προϊόντα συμμετείχε στην Έκθεση με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Κοντογιάννη και την προϊσταμένη του αρμόδιου τμήματος Προγραμματισμού και προγραμμάτων αγροδιατροφής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Ελένη Κακαρίδη. Με την παρουσία της τίμησε την Περιφέρεια και η επικεφαλής του οικονομικού και εμπορικού τμήματος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο Βιβή Καμπούρογλου, με την οποία και συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάδειξης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.

H έκθεση επιδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Eπιμελητήριο Ηλείας και με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής.