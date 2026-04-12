Καρδιακές παθήσεις: Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να γυμνάζεστε για να μειώσετε τον κίνδυνο

Σύμφωνα με νέα επιστημονικά ευρήματα, η άσκηση σε μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στη μέρα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι η ώρα που επιλέγετε να προπονηθείτε μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη, παχυσαρκίας και υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Πρόληψη καρδιακών παθήσεων: Η σημασία της ώρας που γυμνάζεστε

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας. Οι διεθνείς οργανισμοί υγείας συνιστούν στους ενήλικες τουλάχιστον 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, λόγω των πλεονεκτημάτων για την υγεία. Ωστόσο, ενώ η ένταση και το είδος της άσκησης παίζουν ρόλο, εξίσου σημαντική φαίνεται να είναι και η ώρα της ημέρας.

Στο πλαίσιο μελέτης, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στην Ετήσια Επιστημονική Συνεδρία του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας από σχεδόν 14.500 συμμετέχοντες της μελέτης “All of Us”.

Τα δεδομένα αυτά περιλάμβαναν καταγραφές καρδιακού ρυθμού από συσκευές παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων, ενώ η σωματική δραστηριότητα αξιολογούνταν κάθε 15 λεπτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα αναζήτησε πιθανές συνδέσεις ανάμεσα στις ώρες άσκησης και τους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2.

Πρωινή γυμναστική: Η ιδανική ώρα για την προστασία της καρδιάς

Μιλώντας στο Medical News Today, ο βασικός συγγραφέας της μελέτης, Prashant Rao, δήλωσε: «Τα καρδιομεταβολικά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Ακόμη και μικρή μείωση του κινδύνου σε επίπεδο πληθυσμού μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης από τη νόσο. Ο προσδιορισμός συμπεριφορών που μπορούν να τροποποιηθούν, ειδικά εκείνων που είναι απλές και κλιμακούμενες, παραμένει βασική προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία».

Ο Rao, ο οποίος είναι αθλητικός καρδιολόγος και γιατρός-ερευνητής στο Τμήμα Καρδιαγγειακής Ιατρικής του Beth Israel Deaconess Medical Centre της Ιατρικής Σχολής του Harvard, ανέφερε επίσης: «Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η βιολογία μας δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολλές σημαντικές μεταβολικές και καρδιαγγειακές διαδικασίες ακολουθούν τους κιρκάδιους ρυθμούς. Παρ’ όλα αυτά, οι οδηγίες για άσκηση σπάνια λαμβάνουν υπόψη το χρονικό σημείο της ημέρας. Σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε κατά πόσο η ώρα της άσκησης αποτελεί μια ανεξάρτητη και κλινικά σημαντική παράμετρο της προπονητικής συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή».

Οι ερευνητές αξιολόγησαν επίσης τα ποσοστά καρδιαγγειακών προβλημάτων, όπως η στεφανιαία νόσος και η κολπική μαρμαρυγή. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι η πρωινή άσκηση μείωσε τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 31%.

Πιο συγκεκριμένα, η γυμναστική μεταξύ 7 π.μ. και 8 π.μ. συνδέθηκε με τις χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Επιπλέον, η ομάδα διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που ασκούνταν το πρωί, σε σύγκριση με εκείνους που ασκούνταν το βράδυ, παρουσίασαν:

35% λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης παχυσαρκίας.

31% χαμηλότερη πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου.

30% χαμηλότερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2.

21% λιγότερες πιθανότητες για υψηλή χοληστερόλη.

18% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης.

Γιατί το “timing” στη γυμναστική έχει σημασία

«Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτές οι συσχετίσεις παρέμειναν ανεξάρτητες από το συνολικό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας», εξήγησε ο Rao. «Αυτό υποδηλώνει ότι η ώρα της άσκησης δεν είναι απλώς ένδειξη “περισσότερης κίνησης”, αλλά μπορεί να αντανακλά ένα επιπλέον συμπεριφορικό ή βιολογικό σήμα. Παρόλο που κάθε μορφή άσκησης είναι ωφέλιμη, η πρωινή γυμναστική φαίνεται να προσφέρει πρόσθετα οφέλη».

Ο ειδικός πρόσθεσε: «Το επόμενο βήμα είναι να μεταβούμε από τη συσχέτιση στην αιτιότητα. Πιστεύω ότι αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μια εκτεταμένη τυχαιοποιημένη δοκιμή σχετικά με την ώρα της άσκησης. Στόχος μας είναι να δούμε αν μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη “συνταγογράφηση” της άσκησης, όχι μόνο όσον αφορά τη δόση, αλλά και το χρονικό σημείο της ημέρας».

Συμβουλές από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS)

Στον ιστότοπο του NHS αναφέρεται ότι η σωματική δραστηριότητα είναι ένας από τους βασικούς τρόπους πρόληψης της στεφανιαίας νόσου. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τον κίνδυνο υιοθετώντας τις εξής συνήθειες:

Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή

Διακοπή του καπνίσματος

Έλεγχος των επιπέδων χοληστερόλης και σακχάρου στο αίμα

Οδηγίες για τη σωματική άσκηση

Όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα, το NHS συνιστά στους ενήλικες: