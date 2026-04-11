Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.
(Σελήνη στον Υδροχόο – σε χάση)
Κριός
Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…
Ταύρος
Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.
Δίδυμοι
Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…
Καρκίνος
Θα υπάρξουν κατά την διάρκεια της μέρας κάποιες αλλαγές στην συμπεριφορά ή στην στάση σας απέναντι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Μια τέτοια σταδιακή μεταμόρφωση θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε καινούργιες ποιότητες στους γύρω σας ή να αποκαλύψετε άγνωστα στον κύκλο σας ταλέντα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου σε σημαντικό βαθμό τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές σας σχέσεις.
Λέων
Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την μελλοντική σας ευημερία.
Παρθένος
Θα έχετε την τάση σήμερα να αναλαμβάνετε ρίσκα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αποφεύγατε. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει ενδεχομένως σε ριψοκίνδυνα αθλήματα, ίσως σε μια τάση αποτίναξης των ζυγών που αισθανόσαστε ότι σας περιορίζουν, σε μια προσπάθεια χειραφέτησης ή απλά σε μια επαναστατικότητα, που μπορεί και να μην οφείλεται σε συγκεκριμένη αιτία.
Ζυγός
Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.
Σκορπιός
Η πρόσφατες επιτυχίες φαίνεται να σας έχουν πάρει τα μυαλά και παρουσιάζετε μια υπερφίαλη συμπεριφορά! Αναγνωρίστε τον ρόλο που έπαιξαν οι γύρω σας στην επιτυχία σας και αποδώστε τους τα εύσημα. Κάντε μια καλή αξιολόγηση και μια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων σας. Ασχοληθείτε άμεσα με ότι μπορεί να είναι αποδοτικό ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας.
Τοξότης
Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.
Αιγόκερως
Ελέγξτε το πάθος, τις αντιδράσεις και τον αυθορμητισμό σας σήμερα, γιατί κάτι θα σας βγάλει από τα ρούχα σας και υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσετε ακραία. Μην απομονώνεστε για να προστατέψετε τα προσωπικά ή επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η επικοινωνία είναι αυτή που θα σας παρέχει λύσεις και προοπτικές…
Υδροχόος
Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…
Ιχθείς
Ίσως να σας πιέσει ψυχολογικά η μέρα και να θελήσετε να απομονωθείτε. Συνιστάται να λύσετε προβλήματα που σας ακολουθούν από το παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοίξετε την πόρτα προς την ευημερία και την αρμονική ζωή. Μην ξεκινάτε ωστόσο καινούργια έργα και αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια.
