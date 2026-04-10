Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 11 Απριλίου 2026.

(Σελήνη στον Υδροχόο – σε χάση)

Κριός

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…

Ταύρος

Υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές, τις οποίες θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσετε, γιατί όσο υποχωρείτε για να διατηρήσετε την ηρεμία, τόσο θα θέτε σε κίνδυνο τα δικά σας συμφέροντα. Είναι καιρός να ορθώσετε το ανάστημα σας και να διεκδικήσετε όσο σας αξίζουν και επιθυμείτε. Δεν είναι ανάγκη να κηρύξετε τον πόλεμο, απλά να θέσετε με σαφή και αδιαπραγμάτευτο τρόπο τα προσωπικά σας όρια.

Δίδυμοι

Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…

Καρκίνος

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Λέων

Μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Προσπαθήστε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο χαλαρώνοντας και φροντίζοντας την υγεία σας. Η μέρα μπορεί επίσης να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και αυτό-ανακάλυψη, οπότε μην φοβάστε να ακούσετε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας

Παρθένος

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.