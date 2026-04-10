Νέα μέθοδος απώλειας βάρους: Τρώτε τα ίδια και τα ίδια

Η τήρηση σταθερών διατροφικών συνηθειών, όπως είναι η κατανάλωση των ίδιων γευμάτων και η διατήρηση σταθερού αριθμού θερμίδων καθημερινά, ενδέχεται να συμβάλλει σημαντικά στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA).

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Health Psychology, έδειξε ότι ενήλικες οι οποίοι ακολούθησαν πιο «ρουτινιασμένα» και «βαρετά» διατροφικά πρότυπα, έχασαν περισσότερο βάρος μέσα σε ένα πρόγραμμα συμπεριφορικής απώλειας βάρους διάρκειας 12 εβδομάδων, σε σύγκριση με όσους είχαν μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή τους.

Όπως εξηγεί η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Charlotte Hagerman από το Oregon Research Institute, «η διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής στο σύγχρονο διατροφικό περιβάλλον απαιτεί συνεχή προσπάθεια και αυτοέλεγχο. Η δημιουργία ρουτίνας γύρω από το φαγητό μπορεί να μειώσει αυτό το βάρος και να κάνει τις υγιεινές επιλογές πιο αυτόματες».

Η μελέτη για την απώλεια βάρους

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν λεπτομερή δεδομένα διατροφής σε πραγματικό χρόνο από 112 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες, οι οποίοι συμμετείχαν σε οργανωμένο πρόγραμμα απώλειας βάρους.

Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν καθημερινά ό,τι κατανάλωναν μέσω εφαρμογής στο κινητό, ενώ παράλληλα ζυγίζονταν καθημερινά με ασύρματη ζυγαριά.

Για λόγους αξιοπιστίας, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στις πρώτες 12 εβδομάδες του προγράμματος, περίοδο κατά την οποία οι συμμετέχοντες είναι συνήθως πιο συνεπείς στην καταγραφή των δεδομένων τους.

Η «ρουτινοποίηση» της διατροφής αξιολογήθηκε με δύο βασικά κριτήρια:

τη σταθερότητα στην ημερήσια πρόσληψη θερμίδων (δηλαδή τις διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα ή μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακου) και

τον βαθμό επανάληψης των ίδιων γευμάτων και σνακ.

Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά: όσοι επαναλάμβαναν συχνότερα τα ίδια τρόφιμα έχασαν κατά μέσο όρο το 5,9% του σωματικού τους βάρους, έναντι 4,3% για όσους είχαν πιο ποικίλη διατροφή.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη σταθερότητα στις θερμίδες συνδέθηκε επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, για κάθε αύξηση κατά 100 θερμίδες στη ημερήσια διακύμανση, η συνολική απώλεια βάρους μειωνόταν κατά περίπου 0,6%.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η απλοποίηση των διατροφικών επιλογών, όπως η υιοθέτηση ενός σταθερού μενού γευμάτων και η διατήρηση σταθερής ενεργειακής πρόσληψης, μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων συνηθειών, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι ανθυγιεινές επιλογές είναι εύκολα προσβάσιμες.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη καταδεικνύει συσχέτιση και όχι αιτιώδη σχέση, ενώ παράγοντες όπως το κίνητρο ή η αυτοπειθαρχία ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει τη διατροφική ποικιλία με καλύτερη υγεία, κυρίως όταν αφορά ομάδες υγιεινών τροφίμων όπως τα φρούτα και τα λαχανικά.

«Σε ένα ιδανικό διατροφικό περιβάλλον, θα ενθαρρύναμε μεγαλύτερη ποικιλία», αναφέρει η Hagerman. «Ωστόσο, το σύγχρονο περιβάλλον είναι πιο προβληματικό, και μια πιο επαναλαμβανόμενη διατροφή ίσως βοηθά τους ανθρώπους να κάνουν πιο σταθερά υγιεινές επιλογές, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται μικρότερη ποικιλία».

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι οι συμμετέχοντες που κατέγραφαν υψηλότερη θερμιδική πρόσληψη τα Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές έχασαν επίσης περισσότερο βάρος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό πιθανότατα αντανακλά μεγαλύτερη συνέπεια στην καταγραφή των δεδομένων, καθώς συχνά τα Σαββατοκύριακα η καταγραφή παραμελείται, και όχι απαραίτητα αυξημένη κατανάλωση τροφής.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι σαφές: όταν πρόκειται για απώλεια βάρους, η συνέπεια φαίνεται να είναι πιο σημαντική από την ποικιλία.