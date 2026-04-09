Οι άνθρωποι σε σχέσεις είναι πιθανότερο να παχύνουν, σύμφωνα με έρευνα

Υπάρχουν πολλά προνόμια στο να βρίσκεται κάποιος σε μια σχέση – ένα εγγυημένο ραντεβού για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, κάποιος να σου κάνει μασάζ έπειτα από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και το να μην χρειάζεται να αντιμετωπίζεις τις συνεχείς ερωτήσεις των συγγενών στις οικογενειακές εκδηλώσεις για το αν θα βρεις σύντροφο ή όχι.

Ωστόσο, ενδεχομένως, οι σχέσεις να έχουν και τα μειονεκτήματά τους.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν βάρος από εκείνους που είναι μόνοι τους.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Central Queensland της Αυστραλίας αξιολόγησαν περισσότερους από 15.000 ενήλικες, σχεδόν τα τρία τέταρτα των οποίων είχαν ρομαντική σχέση, για να διαπιστώσουν αν η κατάσταση της σχέσης ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 52 ετών και υπήρχε ισομερής κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από ετήσιες έρευνες που διεξήχθησαν σε διάστημα εννέα ετών, από το 2005 έως το 2014.

Η ομάδα, με επικεφαλής τη Stephanie Schoeppe, ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι που διατηρούν σχέσεις τείνουν να ακολουθούν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα ζευγάρια κατανάλωναν μεγαλύτερη ποσότητα φρούτων και λαχανικών και απέφευγαν το κάπνισμα, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και την κατανάλωση γρήγορου φαγητού. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι οι δείκτες μάζας σώματος τους εξακολουθούσαν να είναι υψηλότεροι από εκείνους των single.

H υπεύθυνη της έρευνας υπέθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το ότι όσοι βρίσκονται σε σχέση αισθάνονται λιγότερη πίεση για την εξωτερική τους εμφάνιση ή έχουν αποκτήσει παιδιά, πράγμα που επηρεάζει τα κιλά τους.

«Όταν τα άτομα μέσα στα ζευγάρια δεν χρειάζεται να φαίνονται ελκυστικά για να προσελκύσουν σύντροφο, μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα στο να τρώνε περισσότερο ή να καταναλώνουν περισσότερες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη», δήλωσε στο New Scientist.

Επιπλέον, οι γονείς μπορεί να μπαίνουν στον πειρασμό να καταναλώνουν και ό,τι αφήνει το παιδί στο πιάτο του, οδηγώντας σε αύξηση του σωματικού βάρους.

Ομοίως, οι νεόνυμφοι κινδυνεύουν επίσης να πάρουν βάρος καθώς ξεκινούν τον έγγαμο βίο. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, οι νεόνυμφοι πήραν κατά μέσο όρο 4 έως 5 κιλά κατά τον πρώτο χρόνο του γάμου.

πηγή marieclaire.gr