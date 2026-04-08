Αυτό το συνηθισμένο σημάδι που δείχνει ότι δεν πίνετε αρκετό νερό

Ειδικά το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα αν ασκούμαστε, ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι μεγαλύτερος από όσο ίσως νομίζουμε.

Και συχνά το σώμα μας δείχνει με όχι και τόσο προφανείς τρόπους ότι έχει ανάγκη από μεγαλύτερη κατανάλωση υγρών. Ποια είναι τα συμπτώματα-καμπανάκια;

1. Νιώθετε κουρασμένες: Αν η κούραση ξεκινάει από την ώρα που θα ξυπνήσετε ενώ αισθάνεστε ότι έχετε κοιμηθεί καλά, η αιτία μπορεί να είναι η αφυδάτωση. Προσθέστε στην πρωινή ρουτίνα σας ένα ποτήρι νερό -πέρα από τον καφέ- και ίσως αρχίσετε να βλέπετε διαφορά.

2. Δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε: Όταν νιώθετε το μυαλό σας θολό, το πιθανότερο είναι να πίνετε μια (ακόμα) γουλιά καφέ για να σας ξυπνήσει. Δοκιμάστε όμως να συνδυάσετε τον καφέ με κατανάλωση νερού, γιατί η δυσκολία συγκέντρωσης μπορεί να είναι ένα ακόμα σύμπτωμα αφυδάτωσης.

3. Έχετε δυσκοιλιότητα: Στη σωστή λειτουργία του εντέρου συμβάλλει μια διατροφή με άφθονα φυλλώδη λαχανικά και φυτικές ίνες, αλλά και η επαρκής πρόσληψη υγρών. Συνδυαστικά, μπορεί να κάνουν πολύ πιο εύκολες τις επισκέψεις στην τουαλέτα.

4. Έχετε πονοκέφαλο: Ναι, δεν οφείλεται απαραίτητα στην κούραση ή στις ορμονικές αλλαγές, παράγοντες στους οποίους συνήθως αποδίδουμε το ενοχλητικό αυτό σύμπτωμα. Δοκιμάστε να αυξήσετε την ημερήσια πρόσληψη νερού -και άλλων υγρών- και ίσως καταφέρετε να περιορίσετε τα παυσίπονα.

5. Έχετε άσχημη αναπνοή: Δεν συνδέεται μόνο με την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών και την κακή στοματική υγιεινή αλλά και με την ξηρότητα στη στοματική κοιλότητα, ένα ακόμα πρόβλημα που αποδίδεται και στην αφυδάτωση (η οποία, με τη σειρά της, δεν ευνοεί την παραγωγή σιέλου).

