Ακοή σε κίνδυνο: Η αλήθεια πίσω από την ένταση και τα in‑ear ακουστικά

Σήμερα, τα ακουστικά συνοδεύουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Μουσική στον δρόμο, βίντεο στο κινητό, podcasts και τηλεδιασκέψεις για σπουδές ή εργασία αυξάνουν σημαντικά τις ώρες ακρόασης.

Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που τα φορούν σχεδόν όλη την ημέρα, συχνά χωρίς να συνειδητοποιούν τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην υγεία των αυτιών τους.

Όμως, τι πραγματικά συμβαίνει στην ακοή μας όταν εκτιθέμεθα συνεχώς σε ήχους; Και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η ακοή μας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζεται, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα;

«Η απάντηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο ακοόγραμμα, μια απλή αλλά πολύτιμη εξέταση που αποτυπώνει με ακρίβεια την ακουστική μας ικανότητα και βοηθά στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων», εξηγεί ο κ. Παναγιώτης Ζάβρας, MD, MSc, FEB ORL-HNS, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Συνεργάτης Διαγνωστικών Κέντρων HealthSpot.

Τι είναι το ακοόγραμμα

Το ακοόγραμμα είναι η βασική εξέταση αξιολόγησης της ακοής μας. Πρόκειται για ένα διάγραμμα που αποτυπώνει την ικανότητα αντίληψης ήχων σε διαφορετικές συχνότητες, από τις χαμηλές έως τις πολύ υψηλές.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος ακούει ήχους διαφορετικής έντασης και συχνότητας μέσω ακουστικών. Τα αποτελέσματα καταγράφονται γραφικά, επιτρέποντας στον ιατρό να εντοπίσει πιθανή μείωση της ακουστικής ικανότητας, ακόμη και σε πρώιμο στάδιο.

Η διαδικασία είναι σύντομη, ανώδυνη και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Παρότι συχνά συνδέεται με μεγαλύτερες ηλικίες, το ακοόγραμμα αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόληψης και για νεότερα άτομα που εκτίθενται συστηματικά σε δυνατούς ήχους. Και μία από τις πιο συχνές αιτίες τέτοιας έκθεσης σήμερα είναι η καθημερινή χρήση ακουστικών.

Χρήση ακουστικών και επιπτώσεις στην ακοή

«Η χρήση ακουστικών δεν είναι από μόνη της επιβλαβής. Ωστόσο, η ένταση του ήχου και ο χρόνος ακρόασης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες κινδύνου.

Τα in-ear ακουστικά φέρνουν τον ήχο πολύ κοντά στο τύμπανο, αυξάνοντας την ενέργεια που δέχεται το αυτί.

Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να προκαλέσει σταδιακές, αθόρυβες βλάβες στο εσωτερικό αυτί (τριχωτά κύτταρα του κοχλία), οι οποίες αρχικά περνούν απαρατήρητες.

Με τον καιρό, αυτές οι βλάβες επηρεάζουν κυρίως την αντίληψη των υψηλών συχνοτήτων ακόμη κι αν η καθημερινή ακοή φαίνεται φυσιολογική.

Οι πρώτες επιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως στις υψηλές συχνότητες (4– 8 kHz), που επηρεάζουν την αντίληψη ψιθύρων και λεπτών μουσικών αποχρώσεων.

Τα σύμφωνα (όπως το σ, θ, φ, χ) είναι ήχοι υψηλών συχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να ακούει κανονικά στην καθημερινότητα, αλλά να έχει ήδη υποκλινικές βλάβες στην ακοή του.

Στην πράξη, όταν χάνουμε αυτές τις συχνότητες ακούμε ότι κάποιος μιλάει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει.

Η πρόληψη μέσω του ακοογράμματος μπορεί οδηγήσει στην πρώιμη ανίχνευση και να εμποδίσει την περαιτέρω εξέλιξη αυτών των αλλοιώσεων», επισημαίνει.

Πρώιμες ενδείξεις προβλημάτων ακοής

«Ορισμένα από τα πρώτα συμπτώματα ότι η ακοή μας μπορεί να έχει επηρεαστεί περιλαμβάνουν:

• Κουδούνισμα ή βουητό στα αυτιά (εμβοές)

• Δυσκολία να αντιληφθούμε ψιθύρους ή να διακρίνουμε καθαρά ομιλία σε περιβάλλον με θόρυβο

• Ανάγκη να αυξάνουμε συνεχώς την ένταση των ακουστικών ή της τηλεόρασης για να ακούμε καθαρά

Η έγκαιρη ανίχνευση αυτών των συμπτωμάτων με ακοόγραμμα είναι κρίσιμη, καθώς οι αλλαγές είναι στα αρχικά στάδια πιο εμφανείς στις υψηλές συχνότητες και μπορούν να προληφθούν πριν εξελιχθούν σε μόνιμες βλάβες.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, ένας προληπτικός έλεγχος ακοής είναι ιδιαίτερα σημαντικός», αναφέρει.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι ένας σημαντικός αριθμός νέων παρουσιάζει πρώιμα σημάδια απώλειας ακοής λόγω υπερβολικής χρήσης ακουστικών:

• Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο νέοι ηλικίας 12–35 ετών διατρέχουν κίνδυνο βλάβης ακοής από δυνατούς ήχους (ακουστικά, χώροι διασκέδασης)

• Περίπου 1 στους 4 νέους εμφανίζει πρώιμες ενδείξεις απώλειας ακοής ήπιας μορφής όταν ελέγχεται με ακοόγραμμα

• Η απώλεια αφορά κυρίως τις υψηλές συχνότητες, σημαντικές για την κατανόηση της ομιλίας και τις λεπτές αποχρώσεις στη μουσική

«Η ένταση και η διάρκεια ακρόασης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες: όσο πιο δυνατά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακούμε ήχους, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης. Υιοθετώντας ωστόσο μέτρα προφύλαξης, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο», σημειώνει ο κ. Ζάβρας και καταλήγει δίνοντας βασικές συμβουλές για την προστασία της ακοής:

Πώς να προστατεύσουμε την ακοή μας

Η καλή είδηση είναι πως η πρόληψη είναι απλή και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Μπορούμε να προστατεύσουμε την ακοή μας, ακολουθώντας κάποιες βασικές συμβουλές όπως:

Ο Κανόνας “60/60”:

Περιορίζουμε την ένταση – Ιδανικά, να μην ξεπερνά το 60% της μέγιστης έντασης του συστήματος.

Κάνουμε διαλείμματα – Μετά από κάθε 60 λεπτά ακρόασης, ξεκουράζουμε τα αυτιά μας για μερικά λεπτά.

Επιλέγουμε τον σωστό τύπο ακουστικών – Τα over-ear με καλή μόνωση προστατεύουν καλύτερα, καθώς μειώνουν την ανάγκη για υψηλή ένταση.

Noise-Canceling: Η τεχνολογία ακύρωσης θορύβου επιτρέπει να ακούμε καθαρά σε χαμηλότερη ένταση, καθώς δεν χρειάζεται να “καλύψουμε” τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Ελέγχουμε τακτικά την ακοή μας – Το Ακοόγραμμα μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τυχόν μεταβολές και να βοηθήσει στη λήψη μέτρων πρόληψης.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι βασικά εργαλεία για τη διατήρηση της ακοής μας.

Στο διαγνωστικό Κέντρο HealthSpot στη Γλυφάδα πραγματοποιείται ολοκληρωμένος έλεγχος ακοής και ακοόγραμμα από εξειδικευμένο ΩΡΛ.

Η διαδικασία επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση της ακουστικής ικανότητας, την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών βλαβών και την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών πρόληψης και προστασίας.

Η έγκαιρη πρόληψη είναι το κλειδί για να παραμείνει η ακοή σας υγιής σε βάθος χρόνου.

Ο συνδυασμός σωστών συνηθειών και τακτικού ακουογράμματος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόνιμων βλαβών.