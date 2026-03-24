Οι 2 super τροφές για ξεκούραστο βλέμμα χωρίς μαύρους κύκλους

Πέρα από τις κρέμες, υπάρχουν τροφές που βοηθούν, επίσης, στη μείωση της εμφάνισης των μαύρων κύκλων και των σακουλών κάτω από τα μάτια.

Ένας ειδικός στον τομέα αυτό εξηγεί ποιες είναι αυτές.

Μια κακή νύχτα μπορεί να προκαλέσει μια κουρασμένη εμφάνιση με μαύρους κύκλους ή ακόμα και σακούλες, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή τους. Το άγχος, η κατακράτηση υγρών ή η κακή διατροφή είναι μερικοί από αυτούς. Τα καλλυντικά για την περιοχή γύρω από τα μάτια είναι πολύ αποτελεσματικά για να μειώσουν το πρήξιμο των σακουλών ή τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Συστατικά όπως η καφεΐνη, η βιταμίνη C, η βιταμίνη K ή οι πεπτίδια βελτιώνουν τη φωτεινότητα και την ελαστικότητα του δέρματος γύρω από τα μάτια.

Ωστόσο, η διατροφολόγος Ισπανίδα Σαλένα Σάινζ από την Naturae Nutrición μιλάει και για ορισμένες τροφές που είναι καλές για να προλάβουμε την κουρασμένη εμφάνιση και να μειώσουμε τις σακούλες κάτω από τα μάτια.

3 βασικές τροφές που αποτρέπουν και μειώνουν την εμφάνιση των μαύρων κύκλων και των σακουλών

Αν η Σαλένα Σάινζ έπρεπε να διαλέξει μόνο τρεις τροφές, θα επέλεγε τις εξής:

Αγγούρι: Με τη μεγάλη του περιεκτικότητα σε νερό και τις βιταμίνες C και K, καθώς και τα μέταλλα όπως το μαγνήσιο και το κάλιο, είναι δροσιστικό και χορταστικό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επιπλέον, περιέχει αντιοξειδωτικά, γι’ αυτό και είναι από τα πιο χρησιμοποιούμενα φυσικά συστατικά για την αποσυμφόρηση, την αποσούφρωση και την ενεργοποίηση της κυκλοφορίας γύρω από τα μάτια.

Αυτές οι τροφές προσφέρουν μια ξεκούραστη εμφάνιση μετά την ηλικία των 45

Εκτός από τις παραπάνω, η διατροφολόγος Σαλένα Σάινζ προσθέτει τα εξής στη λίστα:

Ψάρια, ξηροί καρποί και σπόροι: Όλοι αυτοί περιέχουν υψηλή ποσότητα ωμέγα-3, έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και ευνοούν την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

Επιπλέον, για να πετύχετε μια φρέσκια εμφάνιση γύρω από τα μάτια, είναι σημαντικό να μην επικεντρωθείτε μόνο στην υπερμελάχρωση της περιοχής των ματιών ή στην κατακράτηση υγρών στις σακούλες, αλλά να προσπαθήσετε να «αποφύγετε το αποτέλεσμα της πτώσης του βλεφάρου, επιτυγχάνοντας έναν ελαστικό τόνο και αποτρέποντας την εμφάνιση εξανθημάτων (συσσωρεύσεις λίπους λόγω πολύ υψηλών τιμών χοληστερόλης)».

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια διατροφή πλούσια σε κολλαγόνο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ζωμού οστών και λαχανικών, του γιαουρτιού ή τυριού (σπιτικής), κρόκων αυγού, άπαχου κρέατος και ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Είναι τροφές πλούσιες σε αμινοξέα όπως η λυσίνη, η γλυκίνη και η προλίνη, που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία κολλαγόνου, εξηγεί η Σαλένα Σάινζ.

Μερικά κόλπα για να μειώσετε τις σακούλες γρήγορα

Πέρα από έναν καλό ύπνο, σωστή ενυδάτωση και διατροφή που μειώνει την κατακράτηση υγρών και τη φλεγμονή, η διατροφολόγος αποκαλύπτει μερικά μυστικά για να μειώσετε τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες και να αποκτήσετε μια ανανεωμένη εμφάνιση. «Ανακατέψτε μερικές σταγόνες από κάποιο ελιξίριο πλούσιο σε αναγεννητικά ενεργά συστατικά, όπως η κέντελα ασιατική, η βιταμίνη C ή το ροδόλαδο, με την κανονική σας κρέμα νύχτας και εφαρμόστε την ταμποναριστά». Αυτό θα βελτιώσει την μικροκυκλοφορία της περιοχής και θα μειώσει τη φλεγμονή.

«Το πράσινο ή το μαύρο τσάι, λόγω της συγκέντρωσης κατεχινών και φλαβονοειδών, καθώς και της υψηλής περιεκτικότητάς του σε καφεΐνη, λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό και έχει αντιφλεγμονώδη και διεγερτική δράση, κάτι που ωφελεί το δέρμα. Η κανονική κατανάλωση, καθώς και η εφαρμογή σε κρύο μέσω δύο βαμβακιών για 10-15 λεπτά, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής», τονίζει η ειδικός.

Οι καλύτερες βιταμίνες για να πολεμήσετε τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες

Φροντίστε να έχετε μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, βιταμίνη K, βιταμίνη E, βιταμίνη A, βιταμίνη C και βιταμίνη B12.

Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και στην υγεία των νεύρων. Βρίσκεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως κρέας, ψάρι, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και σε ενισχυμένα τρόφιμα.

Η βιταμίνη C σχετίζεται με τη μείωση της φλεγμονής και της χρωματικής αποχρωματισμού στην περιοχή των σακουλών και των ματιών, ενώ προστατεύει το δέρμα από τις ακτίνες UV. Συμμετέχει στη σύνθεση του κολλαγόνου και στην απορρόφηση του σιδήρου, γι’ αυτό είναι σημαντική η κατανάλωση της αλλά και η εφαρμογή στο δέρμα.

Η βιταμίνη A προστατεύει από τις ηλιακές ακτίνες, παράγοντας περισσότερη μελανίνη, την οποία είναι υπεύθυνη για την χρωστική του δέρματος.

Η βιταμίνη E, που βρίσκεται στα λιπαρά και είναι λιποδιαλυτή, έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας από τη γήρανση των κυττάρων.

Τέλος, η βιταμίνη K βρίσκεται στο μπρόκολο, τον ανανά, τις πατάτες, τα δημητριακά, τα πράσινα λαχανικά ή τον σολομό. Βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και έχει ισχυρές αποσυμφορητικές ιδιότητες.

πηγή bovary.gr