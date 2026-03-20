Πόσο ζούμε χωρίς νερό και τροφή; Δείτε πόσο αντέχει το ανθρώπινο σώμα

Από την έλλειψη νερού και οξυγόνου μέχρι την αϋπνία και την απομόνωση, πίνακας που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει πόσο μπορεί να αντέξει ο οργανισμός σε ακραίες συνθήκες

Έναν συνοπτικό πίνακα με τα βασικά όρια αντοχής του ανθρώπινου σώματος κυκλοφορεί στα social media με τίτλο «Human Limit», καταγράφοντας πόσο μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος σε διαφορετικές ακραίες συνθήκες, από την έλλειψη νερού και τροφής μέχρι την παρατεταμένη άπνοια ή την πλήρη απομόνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επιβιώσει χωρίς πόσιμο νερό για περίπου 3 έως 5 ημέρες, ενώ χωρίς τροφή η αντοχή μπορεί να φτάσει από 40 έως 70 ημέρες.

Ιδιαίτερα περιορισμένος είναι ο χρόνος που μπορεί να αντέξει ο οργανισμός χωρίς οξυγόνο. Η απουσία οξυγόνου μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο για 3 έως 5 λεπτά, ενώ ο εγκέφαλος μπορεί να παραμείνει χωρίς οξυγόνο για περίπου 4 έως 6 λεπτά. Στον τομέα της σωματικής αντοχής, ο πίνακας αναφέρει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του έως και 24 λεπτά, ενώ η συνεχόμενη κίνηση με περπάτημα μπορεί να φτάσει περίπου τις 30 ώρες. Όσον αφορά τον ύπνο, το ανώτατο όριο που καταγράφεται είναι 11 ημέρες χωρίς ύπνο, ενώ η πλήρης απομόνωση αναφέρεται ότι μπορεί να διαρκέσει έως 7 ημέρες. Σχετικά με τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, η έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίεςμπορεί να αντέξει περίπου 30 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα. Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης ορισμένα φυσιολογικά όρια του οργανισμού. Για παράδειγμα, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα αναφέρεται ότι μπορεί να φτάσει τους 220 παλμούς το λεπτό,ενώ η αντοχή σε ακραίο πόνο περιγράφεται ότι διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε ορισμένα καταγεγραμμένα ανθρώπινα ρεκόρ. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ανθρώπου καταγράφεται στα 122 χρόνια, ενώ το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο χρονικό διάστημα ούρησης ανέρχεται σε 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. πηγή ygeiamou.gr