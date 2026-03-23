Τα 3 ζώδια που θα έχουν την τύχη στο πλευρό τους μέχρι τις 29 Μαρτίου

Όλη την εβδομάδα, από τις 23 έως τις 29 Μαρτίου 2026, τρία ζώδια προσελκύουν καλή τύχη.

Το σύμπαν ανταμείβει όσους δεν τα παρατάνε, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε, ακόμα κι αν ο δρόμος προς το πεπρωμένο μας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, έχουμε μια ισχυρή σύνοδο μεταξύ Ήλιου και Κρόνου στον Κριό. Αυτή η ενέργεια απαιτεί υπομονή, καθώς δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας ή να υλοποιήσουμε τους στόχους μας από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, σας βοηθά επίσης να εστιάσετε σε όλα όσα πρέπει να γίνουν για να πάρετε τη μοίρα στα χέρια σας.

Ενώ θα προκύψουν ορισμένα εμπόδια, η ενέργεια της συνόδου Σελήνης-Δία στον Καρκίνο φέρνει μεγαλύτερη αισιοδοξία και αφθονία. Το γεγονός ότι μπορεί να μην πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα μέσα σε μια νύχτα, δεν σημαίνει ότι δεν πλησιάζετε στον στόχο σας.

Μην αφήσετε μια αναποδιά ή μια δύσκολη στιγμή να σας αποτρέψει από αυτό που προορίζεται για εσάς. Εξάλλου, όλα αυτά αποτελούν μέρος της διαδικασίας για να δημιουργήσετε την ιδανική ζωή που σας αξίζει.

Λέων

Αφιερωθείτε σε όσα θέλετε να δηλώσετε, αγαπητοί Λέοντες. Την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, ο Ήλιος και ο Κρόνος ενώνονται στον Κριό, βοηθώντας σας να προσελκύσετε καλή τύχη. Και αυτό δεν διαρκεί μόνο μια εβδομάδα – ο Κρόνος συνεχίζει να σας ανταμείβει μέχρι το 2028.

Αν και αυτή είναι μια φάση προετοιμασίας, ο Κρόνος δεν σας αφήνει να προχωρήσετε αυθαίρετα. Αντιθέτως, αυτή είναι η στιγμή για ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Ας προσεγγίσετε τις προθέσεις σας με πειθαρχία και αποφασιστικότητα.

Ο Ήλιος και ο Κρόνος στον Κριό φέρνουν τύχη, αλλά αυτή η όψη συνοδεύεται και από σοβαρή ενέργεια. Σας ενθαρρύνει να πάρετε ρίσκα και να αλλάξετε τη ζωή μας. Είναι η ώρα να αγκαλιάσετε έναν νέο και άφθονο δρόμο. Παρόλα αυτά, δεν μπορείτε να βιαστείτε.

Ο Κρόνος συχνά «κρατάει» τις ανταμοιβές του για το τέλος της διέλευσής του, οπότε αντί να τα παρατήσετε, ας μην φοβηθείτε να πατήσετε γερά στα πόδια σας και να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσετε μπροστά.

Σκορπιός

Αφήστε τον εαυτό σας να οραματιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, Σκορπιοί. Συχνά περιμένουμε το χειρότερο, ακόμα κι αν δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι θα συμβεί. Αλλά δεν χρειάζεται να προστατευτούμε από πιθανή απογοήτευση.

Αντιθέτως, αυτή είναι η στιγμή να πιστέψετε πραγματικά στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ειδικά καθώς η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τον Δία την Πέμπτη, 26 Μαρτίου.

Η σύνοδος Σελήνης – Δία στον Καρκίνο φέρνει αυξημένη αισιοδοξία και θετικότητα σε όσα ελπίζετε να εκδηλώσετε. Αυτό σας επιτρέπει να προσελκύσετε ακόμη μεγαλύτερες ευλογίες στη ζωή σας. Τέλος, βλέπετε ένα νόημα σε όσα έχετε περάσει τα τελευταία χρόνια.

Καθώς η Σελήνη και ο Δίας ενώνουν τις δυνάμεις τους στον Καρκίνο, ας επικεντρωθείτε στη νοοτροπία σας. Αυτή η ενέργεια δεν αφορά μόνο την τύχη ή την αφθονία, αλλά και την πεποίθηση ότι αξίζετε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τις επόμενες μέρες ίσως χρειαστεί να κάνετε ένα άλμα πίστης, γι’ αυτό η πίστη ότι όλα θα εξελιχθούν προς το καλύτερο είναι κρίσιμη. Μπαίνετε σε μια περίοδο ελαφρότητας και ελπίδας – ας εκμεταλλευτείτε ό,τι σας φέρνει η ζωή.

Δίδυμος

Αγκαλιάστε μια ζωή με μεγαλύτερο νόημα, Δίδυμοι. Την Κυριακή, 29 Μαρτίου, ο αστεροειδής Ήρα εισέρχεται στον Υδροχόο, όπου θα παραμείνει σχεδόν όλο το 2026.

Η Ήρα κυβερνά τους γάμους, τις συνεργασίες και τις συμφωνίες. Αυτό το ουράνιο σώμα αντιπροσωπεύει επίσης τη σχέση μας με το συλλογικό σύνολο. Δεν αφορά μόνο το να προσελκύσετε τύχη, αλλά και την αναζήτηση ενός βαθύτερου νοήματος που ωφελεί τους γύρω σας.

Το ταξίδι που ξεκινάτε τώρα στοχεύει να προσελκύσει πλούτο και ευκαιρίες, αλλά και να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τον σκοπό της ψυχής σας.

Ο Υδροχόος είναι ζώδιο που συμβολίζει την ελευθερία και την πρωτοτυπία, οπότε ας μην φοβηθείτε να ξεφύγετε από παραδοσιακούς κανόνες ή προσδοκίες αυτήν την περίοδο. Ας δεσμευτείτε σε όσα νιώθετε ότι είναι γραφτό για εσάς και ας συνεργαστείτε με τους άλλους για να τα πραγματοποιήσετε.

πηγή enikos.gr