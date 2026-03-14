Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μας κάνει πιο ελκυστικούς και μας δείχνει νεότερους

Μπορεί όταν ακούμε τη λέξη «ελκυστικός» στο μυαλό μας έρχεται αμέσως η εξωτερική εμφάνιση, ωστόσο υπάρχουν πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ελκυστικές στους άλλους, με ένα να είναι το πιο σημαντικό, σύμφωνα με έρευνα.

Οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ψυχικής υγείας θεωρούν πως η συμπόνοια είναι το χαρακτηριστικό που κάνει τους άλλους να «μαγεύονται» από εμάς.

Όταν μιλάμε για συμπόνοια, δεν εννοούμε μόνο να νιώθουμε θλίψη για κάποιον ή για μια κατάσταση, αλλά να αναπτύσσουμε μια βαθιά σύνδεση με τους άλλους, χωρίς να εστιάζουμε στο πώς μοιάζουν, ποιοι είναι ή από πού έρχονται.

Ουσιαστικά, ως συμπόνοια οι ειδικοί εκλαμβάνουν τη σύνδεση με τον άλλον, το ενδιαφέρον και την κατανόηση που δείχνουμε, χωρίς να κρίνουμε. Αλλιώς, την ονομάζουμε ενσυναίσθηση.

Συμπόνια: Το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτύξουμε

Την παραπάνω άποψη στηρίζει και η επιστήμη. Σύμφωνα με έρευνα του 2019 από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα, το να δείχνουμε συμπόνοια και ευγενική συμπεριφορά μάς κατατάσσει ψηλά στη λίστα με το πόσο επιθυμητές είμαστε στα μάτια των άλλων.



«Είναι λογικό», λέει η Eva C. Klohnen, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Iowa. «Βιολογικά μας ελκύουν άνθρωποι που δείχνουν ευαισθησία και συμπόνοια. Όλοι θέλουμε να μας αγαπούν και να μας κατανοούν. Ψάχνουμε ανθρώπους που μας δίνουν τη δυνατότητα να νιώσουμε έτσι».

Ένας ακόμη θετικός αντίκτυπος της συγκεκριμένης συμπεριφοράς είναι ότι μας κάνει να δείχνουμε και νεότερoυς. Πώς; Τυπικά οι δείκτες γήρανσης του DNA μας, μειώνονται στη διάρκεια της ζωής μας. Το μήκος τους και το πόσο γρήγορα αυτό μειώνεται μπορεί να δώσει στοιχεία στους επιστήμονες για το πόσων ετών είναι κάποιος, αλλά και το πόσο γρήγορα γερνά.

Στην έρευνα του 2019 οι επιστήμονες συνέκριναν το μήκος των δεικτών του DNA ανθρώπων που διαλογίζονταν με στόχο μια πιο ευγενική και ήρεμη συμπεριφορά με εκείνους που δεν το έκαναν. Όπως αποδείχθηκε οι δείκτες εκείνων που εξασκούσαν μια πιο συμπονετική συμπεριφορά δεν μειώνονταν και δεν μίκραιναν καθόλου, σε αντίθεση με των υπολοίπων.



Οι ερευνητές επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι άνθρωποι που εστίαζαν στην ενσυναίσθηση, έδειχναν επίσης περισσότερη αισιοδοξία, είχαν μειωμένα επίπεδα στρες και ήταν πιο θετικοί απέναντι στη ζωή.