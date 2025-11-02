Ύπνος: Ο θαυματουργός σπόρος που χαλαρώνει το σώμα και βελτιώνει την υγεία του εντέρου

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, νιώθετε έντονο στρες ή υποφέρετε από δυσκοιλιότητα, ίσως η λύση να κρύβεται σε έναν μικροσκοπικό αλλά ταυτόχρονα θαυματουργό σπόρο.

Σύμφωνα με γιατρό, η συγκεκριμένη τροφή είναι πλούσια σε μαγνήσιο, ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που βελτιώνει την πέψη και μειώνει το στρες, βελτιώνοντας τον ύπνο.

Η τροφή που βελτιώνει τον ύπνο και την υγεία του εντέρου

Σύμφωνα με τον Dr. Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγο με εκπαίδευση από το Harvard και το Stanford, οι σπόροι κολοκύθας μπορούν να βελτιώσουν την πέψη και να χαλαρώσουν το νευρικό σύστημα συμβάλλοντας σε έναν ποιοτικό ύπνο. «Εάν ταλαιπωρείστε από δυσκοιλιότητα, κακό ύπνο ή επίμονο άγχος, οι σπόροι κολοκύθας μπορούν να βοηθήσουν και στα τρία», εξηγεί ο ειδικός.

Γιατί είναι τόσο ωφέλιμοι οι σπόροι κολοκύθας

Οι σπόροι κολοκύθας είναι εξαιρετική πηγή μαγνησίου, ενός απαραίτητου μεταλλικού στοιχείου που παίζει βασικό ρόλο:

Στη ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου

Στην χαλάρωση των μυών

Στη βελτίωση του ύπνου

Ο Dr. Sethi σημειώνει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν έλλειψη σε μαγνήσιο, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την πέψη, τον ύπνο και τη γενική ευεξία. «Χωρίς επαρκή επίπεδα μαγνησίου, το πεπτικό σας σύστημα επιβραδύνεται και οι μύες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βοηθούν στην κίνηση των τροφών στο έντερο, δεν χαλαρώνουν σωστά», αναφέρει.

Πώς βοηθούν οι σπόροι κολοκύθας την υγεία σας

Οι σπόροι κολοκύθας έχουν τις εξής ευεργετικές ιδιότητες:

Το μαγνήσιο που περιέχουν χαλαρώνει τους πεπτικούς μύες

Είναι πλούσιοι σε ψευδάργυρο και πρωτεΐνη, ενισχύουν την υγεία του εντέρου

Υποστηρίζουν τη χαλάρωση του νευρικού συστήματος

Συμβάλλουν σε καλύτερη ποιότητα ύπνου

Επιπλέον, περιέχουν φυτικές ίνες, υγιεινά λιπαρά, σίδηρο, χαλκό και αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη Ε, που προστατεύουν τα κύτταρα από τη φθορά και τη φλεγμονή.

Πώς να προσθέσετε σπόρους κολοκύθας στη διατροφή σας

Εάν θέλετε να βελτιώσετε την πέψη, τον ύπνο και να μειώσετε το στρες, εντάξτε τους σπόρους κολοκύθας στην καθημερινότητά σας με τους εξής τρόπους:

Καταναλώστε τους ψημένους με λίγο θαλασσινό αλάτι

Προσθέστε τους σε σαλάτες για έξτρα τραγανότητα

Καταναλώστε ένα μικρό χούφτα κάθε μέρα ως σνακ

Ο Dr. Sethi επισημαίνει: «Όταν αυξάνονται τα επίπεδα μαγνησίου, οι κενώσεις γίνονται πιο τακτικές, κοιμάστε καλύτερα και νιώθετε λιγότερο άγχος μέσα στην ημέρα».

Μπορείτε να τρώτε σπόρους κολοκύθας το απόγευμα ή το βράδυ. Θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε φυσικά και να κοιμηθείτε πιο ήρεμα.