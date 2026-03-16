Ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.
(Σελήνη στον Υδροχόο – σε χάση)
Κριός
Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεση σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
Ταύρος
Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Μέσα από την αγαστή συνεργασία μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα κάποια τρέχοντα προβλήματα και να προχωρήσετε μπροστά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!
Δίδυμος
Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.
Καρκίνος
Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.
Λέων
Η μέρα θα φέρει σειρά προβλημάτων στην επιφάνεια, που θα απαιτήσουν άμεση αντιμετώπιση. Θα είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα, που θα σας φορτίσει συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Και στο σπίτι ενδεχομένως να υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα, με παλιά προβλήματα να σας ταλαιπωρούν για μια ακόμη φορά. Προσπαθήστε τώρα να κλείσετε οριστικά παλιά ζητήματα, ώστε να επέλθει ηρεμία στην οικογένεια σας.
Παρθένος
Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.
Ζυγός
Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.
Σκορπιός
Η μέρα μπορεί να τονίσει την ανάγκη σας για ξεκούραση και ανανέωση, μακριά από τον κόσμο και τις πολλές υποχρεώσεις σας. Είναι υπέροχο να μπορέσετε να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά την περίοδο των γενεθλίων σας. Αφουγκραστείτε επίσης το σώμα σας, γιατί σας λέει αυτό που πρέπει να ξέρετε. Μην αψηφάτε κάποια πρώιμα σημάδια μιας ασθένειας, για να προλάβετε καταστάσεις εν τη γενέσει τους.
Τοξότης
Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.
Αιγόκερως
Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.
Υδροχόος
Η μέρα θα στρέψει για το ζώδιο σας το ενδιαφέρον στον τομέα των σχέσεων. Αναμένονται πολλά γεγονότα, που θα σας αναγκάσουν να ανοίξετε τα μάτια και να αποδεχτείτε αυτό που συμβαίνει γύρω σας. Πολλές συναντήσεις προβλέπονται, καθώς και καινούργιες γνωριμίες, κάποιες από τις οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πνευματική σας εξέλιξη.
Ιχθείς
Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι’ αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr