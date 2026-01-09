Η εξέλιξη των μαλλιών με τον χρόνο: Μικρές αλλαγές που δείχνουν φθορά

Όπως και το δέρμα, έτσι και τα μαλλιά δείχνουν σημάδια γήρανσης με την πάροδο του χρόνου.

Η υφή τους αλλάζει, εξασθενούν και ανταποκρίνονται λιγότερο στις θεραπείες.

Η Helena Rodero, σε συνέντευξή της στο Hola! δείχνει τα βασικά σημάδια γήρανσης των μαλλιών και πώς να τα φροντίζουμε για να δείχνουν πιο νεανικά.

Το πρώτο που παρατηρείται είναι η απώλεια λάμψης. «Με τα χρόνια, οι σμηγματογόνοι αδένες παράγουν λιγότερο σμήγμα, το φυσικό λιπαντικό που δίνει στα μαλλιά απαλότητα και γυαλάδα», εξηγεί. Χωρίς αυτή την προστατευτική μεμβράνη, τα μαλλιά φαίνονται θαμπά, ματ και σκληρά.

Η Helena Rodero συνιστά τη χρήση θρεπτικών μασκών και ορών με ελαφριά έλαια, ενώ τονίζει ότι η σταθερή περιποίηση είναι πιο σημαντική από την περιστασιακή φροντίδα.

5 σημάδια ότι τα μαλλιά σου γερνούν

Με την ηλικία, η διάμετρος των ινών της τρίχας μειώνεται. Τα μαλλιά δεν είναι απαραίτητα λιγότερα, αλλά γίνονται πιο λεπτά και χάνουν την κίνηση και τον όγκο τους. Οι θύλακες γίνονται λιγότερο ενεργοί, με αποτέλεσμα μειωμένη πυκνότητα. Οι πυκνωτικές φόρμουλες βοηθούν στην ενίσχυση της αίσθησης πάχους, ενώ τα ενεργά συστατικά που διεγείρουν τη μικροκυκλοφορία, όπως πεπτίδια ή αμινοξέα, ενδυναμώνουν τη ρίζα.

Ένα ακόμη σημάδι γήρανσης είναι ότι τα μαλλιά μένουν καθαρά για περισσότερο χρόνο. Παρόλο που αυτό μπορεί να φαίνεται πλεονέκτημα, δείχνει μειωμένη δραστηριότητα των σμηγματογόνων αδένων, με αποτέλεσμα το τριχωτό της κεφαλής να γίνεται πιο ξηρό και ευαίσθητο. Η Rodero επισημαίνει ότι η επιλογή σαμπουάν πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες του τριχωτού και όχι μόνο στον τύπο των μαλλιών, καθώς η φροντίδα του τριχωτού είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της υγείας της τρίχας.

Η ελαστικότητα των μαλλιών μειώνεται με την ηλικία, καθώς η παραγωγή κερατίνης και προστατευτικών λιπιδίων μειώνεται. Αυτό καθιστά τις τρίχες πιο εύθραυστες, με μεγαλύτερη τάση για σπάσιμο και φριζάρισμα. Όταν τα μαλλιά μπερδεύονται ή σπάνε εύκολα, η Rodero συνιστά να περιορίσετε τη χρήση σίδερων και πιστολιών υψηλής θερμοκρασίας, να μειώσετε τις βαφές και να εφαρμόζετε μάσκες με πρωτεΐνες ή αμινοξέα. Το κόψιμο των άκρων όταν φαίνονται ταλαιπωρημένα βοηθά επίσης στη διατήρηση της ζωντάνιας τους.

Το τριχωτό της κεφαλής γερνάει κι αυτό. Με την πάροδο των ετών μειώνεται η μικροκυκλοφορία, επηρεάζοντας την παροχή θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου στη ρίζα, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να ξαναφυτρώνουν πιο αδύναμα και το τριχωτό να γίνεται πιο ξηρό, ευαίσθητο ή να προκαλεί φαγούρα. Η σύγχρονη τάση στη φροντίδα μαλλιών εμπνέεται από την περιποίηση της επιδερμίδας και περιλαμβάνει τονωτικά και ορούς που ενυδατώνουν, ισορροπούν και διεγείρουν τη ρίζα, αποτελώντας τη νέα αντιγηραντική θεραπεία για τα μαλλιά.

Ο χρόνος δεν σταματά, αλλά οι επιπτώσεις του μπορούν να μειωθούν με τις σωστές συνήθειες. Η Rodero επισημαίνει ότι η γήρανση των μαλλιών μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης, προσεγμένη διατροφή και αποφυγή παραγόντων που επιταχύνουν τη φθορά, όπως η θερμότητα και οι σκληρές βαφές.

Διατροφή

Μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνες Β, ψευδάργυρο, χαλκό και απαραίτητα λιπαρά οξέα, όπως αυτά που περιέχονται στα αυγά, την κινόα, τα όσπρια και το αβοκάντο, βοηθά τα μαλλιά να δυναμώσουν από μέσα. Η φροντίδα των μαλλιών από μέσα είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα τους από έξω.

Ακόμα κι αν έχετε ήδη εντοπίσει κάποιο από τα πέντε συμπτώματα της γήρανσης, δεν είναι αργά. Όπως προστατεύουμε το δέρμα μας με αντιοξειδωτικά και αντηλιακό, έτσι και τα μαλλιά χρειάζονται την αντιγηραντική τους ρουτίνα, με απαλό καθαρισμό, συνεχή ενυδάτωση και βαθιά θρέψη. Η νεανικότητα των μαλλιών, όπως και του προσώπου, μπορεί να παραταθεί όταν γνωρίζετε πώς να τα φροντίζετε και χρησιμοποιείτε τα σωστά προϊόντα.

ΠΗΓΗ bovary.gr