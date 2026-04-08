Το Πάσχα είναι παραδοσιακά η γιορτή της άνοιξης, των παραδόσεων και των οικογενειακών στιγμών.

Όμως, αν ανήκεις σε κάποια συγκεκριμένα ζώδια, το Πάσχα του 2026 (Κυριακή 12 Απριλίου) φαίνεται πως θα έχει περισσότερο «δράμα» παρά κατάνυξη. Με τον Άρη να βρίσκεται στον Κριό και να μοιράζει εντάσεις, αλλά και τη σκιά των ανακατατάξεων του Απριλίου να πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας, οι ισορροπίες θα είναι εξαιρετικά λεπτές.

Αν ετοιμάζεις βαλίτσες για το χωριό ή κανονίζεις το μεγάλο τραπέζι της Κυριακής, ίσως πρέπει να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Μήπως με βάση το ζώδιό σου, φέτος το Πάσχα θα είσαι ο πρωταγωνιστής της χαράς ή εκείνος που θα θέλει να φύγει τρέχοντας από το σόι;

Δες αν το ζώδιό σου είναι στη λίστα με τους «άτυχους» και πώς θα γλιτώσεις την τελευταία στιγμή.

Τα 3 ζώδια που θα ανέβουν «Γολγοθά» φέτος το Πάσχα

1. Κριός: Η έκρηξη που περιμένει να συμβεί

Δυστυχώς, είσαι ο πρώτος στη λίστα. Με τον κυβερνήτη σου, τον Άρη, να βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η ενέργειά σου είναι στα ύψη, αλλά μαζί και τα νεύρα σου.

Γιατί θα είναι δύσκολα: Θέλεις να γίνουν όλα με τον δικό σου τρόπο. Η καθυστέρηση στο ψήσιμο, μια αδιάκριτη ερώτηση από τη θεία για το «πότε θα παντρευτείς» ή η κίνηση στους δρόμους, μπορούν να σε κάνουν να εκραγείς.

Η παγίδα: Οι καβγάδες με την οικογένεια την Κυριακή του Πάσχα μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα για μήνες.

Το tip επιβίωσης: Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα. Άσε τους άλλους να κάνουν λάθη και επικεντρώσου στο… τσουρέκι σου.

2. Καρκίνος: Συναισθηματικό rollercoaster εν μέσω Πάσχα

Για εσένα Καρκίνε το Πάσχα είναι πάντα μια ευαίσθητη περίοδος, αλλά το 2026 οι πλανητικές όψεις χτυπούν το «καμπανάκι» στον τομέα των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Γιατί θα είναι δύσκολα: Θα νιώσεις ότι σε εκμεταλλεύονται ή ότι κανείς δεν εκτιμά την προσπάθεια που καταβάλλεις για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οι αναμνήσεις από το παρελθόν θα σου δημιουργήσουν μια μελαγχολία που δεν ταιριάζει με το γιορτινό κλίμα.

Η παγίδα: Το να κλειστείς στον εαυτό σου και να δημιουργήσεις μια παγωμένη ατμόσφαιρα στο τραπέζι.

Το tip επιβίωσης: Βάλε όρια! Δεν χρειάζεται να είσαι εσύ ο «υπηρέτης» όλων. Αν νιώθεις πίεση, βγες μια βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό σου.

3. Αιγόκερως: Εργασιακό άγχος στην εξοχή

Ενώ όλοι θα τσουγκρίζουν αβγά, εσύ πιθανότατα θα σκέφτεσαι το email που ξέχασες να στείλεις ή τις υποχρεώσεις που σε περιμένουν την Τρίτη του Πάσχα.

Γιατί θα είναι δύσκολα: Οι πιέσεις στα επαγγελματικά σου είναι τόσο έντονες αυτόν τον Απρίλιο που η χαλάρωση σου φαίνεται ακατόρθωτη. Θα είσαι παρών σωματικά, αλλά το μυαλό σου θα τρέχει σε προθεσμίες και οικονομικά πλάνα.

Η παγίδα: Η γκρίνια προς τον/τη σύντροφό σου επειδή «χάνεις χρόνο» σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Το tip επιβίωσης: Κλείσε το κινητό. Η δουλειά δεν θα φύγει, αλλά οι στιγμές με τους ανθρώπους σου είναι αναντικατάστατες. Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να μην είναι παραγωγικός για 2 μέρες.

Τι πρέπει να προσέξουν όλα τα ζώδια φέτος το Πάσχα;

Ανεξάρτητα από το ζώδιό σου, το Πάσχα του 2026 απαιτεί υπομονή. Ο συνδυασμός των πλανητικών θέσεων δείχνει μια τάση για παρορμητικές δηλώσεις που μπορεί να πληγώσουν.

πηγή ladylike.gr