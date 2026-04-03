Τα 3 ζώδια που θα έχουν τον χειρότερο Απρίλιο

Αν νομίζεις ότι η άνοιξη φέρνει μόνο λουλούδια και ανανέωση, οι πλανήτες έχουν άλλη γνώμη για εσένα.

Τουλάχιστον αν ανήκεις σε ένα από τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο «στόχαστρο» της συμπαντικής πίεσης. Ο Απρίλιος του 2026 δεν έρχεται με καλές προθέσεις, με το σκηνικό να θυμίζει μάλλον αστρολογικό θρίλερ, παρά ειδύλλιο.

Ετοιμάσου, γιατί οι ανατροπές θα είναι διαδοχικές και η υπομονή σου θα δοκιμαστεί στα όρια. Είσαι στη λίστα των «άτυχων» του Απριλίου; Διάβασε παρακάτω για να ξέρεις τι σε περιμένει, αλλά και πώς θα βγεις αλώβητη/ος.

Ποια είναι τα ζώδια που θα έχουν τον χειρότερο Απρίλιο;

1. Κριός: Το βάρος του κόσμου στους ώμους σου

Μπορεί να είναι ο μήνας των γενεθλίων σου, αλλά φέτος το «πάρτι» θα έχει έναν μάλλον σοβαρό και πιεστικό χαρακτήρα. Η ιστορική συνάντηση του Κρόνου με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα ευθύνης και σύγχυσης.

Τι θα συμβεί: Θα νιώσεις ότι οι απαιτήσεις στην καριέρα σου διπλασιάζονται, ενώ η ενέργειά σου σε εγκαταλείπει. Είναι η στιγμή που οι «ψευδαισθήσεις» καταρρέουν. Αν βασίστηκες σε υποσχέσεις που δεν είχαν γερά θεμέλια, ο Απρίλιος θα σου δείξει τη σκληρή πραγματικότητα.

Πού θα «χτυπήσει»: Στα επαγγελματικά και την αυτοπεποίθησή σου. Θα κληθείς να πάρεις αποφάσεις «ενηλικίωσης» που ίσως δεν είσαι έτοιμος να πάρεις.

Η συμβουλή: Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μόνος σου. Η παγίδα του «εγώ μπορώ» θα σε οδηγήσει σε burnout. Βάλε όρια και μην φοβηθείς να πεις «όχι» σε νέες δεσμεύσεις.

2. Ταύρος: Ο Απρίλιος είναι το τέλος μιας εποχής (με το ζόρι)

Για σένα, Ταύρε, ο Απρίλιος του 2026 είναι ο μήνας της μεγάλης αποχαιρετιστήριας γιορτής του Ουρανού, ο οποίος στις 26 Απριλίου εγκαταλείπει το ζώδιό σου. Όμως, πριν φύγει, φροντίζει να κάνει έναν τελευταίο «σεισμό» για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβες το μάθημά σου.

Τι θα συμβεί: Ξαφνικές αλλαγές στα οικονομικά ή σε μια σημαντική σχέση θα σε βγάλουν από τη ζώνη ασφαλείας σου. Εσύ μισείς τις αλλαγές, αλλά ο Απρίλιος θα σε σπρώξει στο γκρεμό του αγνώστου.

Πού θα «χτυπήσει»: Στην ασφάλεια (οικονομική και συναισθηματική). Μια πηγή εσόδων μπορεί να κλείσει ή μια σταθερά στη ζωή σου να κλονιστεί συθέμελα.

Η συμβουλή: Η αντίσταση στην αλλαγή είναι αυτή που θα σου προκαλέσει τον πόνο. Άφησε τον έλεγχο. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα, τόσο πιο εύκολα θα βρεις το νέο σου βηματισμό.

3. Ζυγός: Το ζώδιο που τον Απρίλιο θα δοκιμαστεί στις σχέσεις του

Με την Πανσέληνο στον άξονά σου στα μέσα του μήνα και τον Άρη να πιέζει από τον Κριό, οι διαπροσωπικές σου σχέσεις θα θυμίζουν πεδίο μάχης. Ο Απρίλιος απαιτεί από εσένα να σταματήσεις να κάνεις τα στραβά μάτια για χάρη της «ισορροπίας».

Τι θα συμβεί: Κρυμμένα παράπονα ετών βγαίνουν στην επιφάνεια. Είτε πρόκειται για τον σύντροφό σου είτε για έναν στενό συνεργάτη, η ρήξη φαντάζει αναπόφευκτη αν δεν υπάρξει ειλικρίνεια.

Πού θα «χτυπήσει»: Στις συνεργασίες και τον γάμο/σχέση. Θα νιώσεις ότι οι άλλοι σε αδικούν ή ότι σε πιέζουν να γίνεις κάτι που δεν είσαι.

Η συμβουλή: Χρησιμοποίησε τη διπλωματία σου, αλλά όχι για να κουκουλώσεις το πρόβλημα. Μίλα καθαρά. Μια δίκαιη σύγκρουση τώρα είναι προτιμότερη από μια μόνιμη τοξική κατάσταση.

Τι να θυμάσαι

Αν ανήκεις σε αυτά τα 3 ζώδια, μην απελπίζεσαι. Η αστρολογία δεν είναι καταδίκη, είναι προειδοποίηση. Ο Απρίλιος του 2026 είναι ένας μήνας «ξεκαθαρίσματος». Το σύμπαν αφαιρεί από τη ζωή σου ό,τι είναι περιττό για να κάνει χώρο για τα νέα ξεκινήματα που έρχονται από το καλοκαίρι και μετά.

Κράτα χαμηλούς τόνους γύρω στις 19-20 Απριλίου, όταν ο Άρης συναντά τον Κρόνο. Είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες για παρορμητικά λάθη που μπορεί να κοστίσουν ακριβά.

πηγή ladylike.gr