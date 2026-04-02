Ζώδια: Ο Απρίλιος ξεκινά με δυσκολίες, μα κλείνει με ευχάριστες αλλαγές

Η Πανσέληνος στο Ζυγό στις 2/4 και ο Αρης σε πτώση στον Καρκίνο το πρώτο δεκαήμερο, μας κάνει να το χάνουμε, αλλά με τη Νέα Σελήνη στον Κριό στις 17/4 το ξαναβρίσκουμε.

Εως τις 27/4, θα είμαστε έτοιμες για τις συναρπαστικές αλλαγές και τις νέες αρχές που φέρνει ο Ουρανός στους Διδύμους.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Νιώθεις παγιδευμένη στα ίδια και τα ίδια; Ο Ερμής (16/4) και η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου (17/04) σού δείχνουν ότι μια νέα αρχή δεν είναι απλώς πιθανή, αλλά θα φέρει και λύσεις που δεν φαντάζεσαι καν. Ακόμα και αν η Πανσέληνος στον οίκο των σχέσεων στην αρχή του μήνα σού απέδειξε ότι κάποιοι παρτενέρ δεν είναι άξιοι λόγου. Ενας ακόμα λόγος για μια νέα αρχή.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σε τρομάζουν οι αλλαγές. Ομως ο Ουρανός στο ζώδιό σου σε προετοίμαζε εδώ και χρόνια, και όταν περνάει στον 2ο οίκο σου στις 27/4 οι αλλαγές γίνονται απτές και μετρήσιμες. Μην προσπαθείς να τις αποφύγεις, χαμένη δεν θα βγεις. Με τη μαμά Αφροδίτη στο ζώδιό σου μέχρι τις 26/4, αυτό που ξεκινάει αξίζει τον κόπο.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Αν μπορεί κάποιος να χτίσει network και να κάνει νέους φίλους σε αυτούς τους περίεργους καιρούς που ζούμε, αυτός ο κάποιος είσαι σίγουρα εσύ, Δίδυμε. Αν τώρα καταφέρεις και να μη σοκάρεις τους νέους φίλους σου από τις 27/4 και μετά που μπαίνει ο Ουρανός στο ζώδιό σου, θα έχεις κάνει level up αυτόν το μήνα. (Αν και, αν μπορούν να σοκαριστούν, πόσο φίλοι είναι;)

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Αν τον τελευταίο καιρό ένιωθες εγκλωβισμένη στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα, τόσο στο γραφείο όσο και στο σπίτι, με τη Νέα Σελήνη στις 17/4 θα έχεις όσες ευκαιρίες χρειάζεσαι για να την αλλάξεις – τουλάχιστον στο γραφείο. Εκμεταλλεύσου τον Δία πλέον σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου για να κάνεις όλα όσα δεν τόλμαγες τόσο καιρό – και να τους δείξεις εσύ.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Να δεις νέα μέρη, να μάθεις νέα πράγματα, να συναντήσεις νέους ανθρώπους. Αυτά σου ψιθυρίζει η Νέα Σελήνη στις 17/4 και είμαι σίγουρη ότι θα την ακούσεις. Απλά πρόσεχε γιατί με τόσους πλανήτες στον 9ο οίκο σου ενδέχεται να το παρακάνεις και να παραξοδευτείς, για να μη σου πω να τσακωθείς, καθώς προγραμματίζεις ταξίδια. Μάθε τα όριά σου.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Δεν χρειάζεται να κουβαλάς το βάρος όλου του κόσμου στους ώμους σου, όσο κι αν το κάνεις με άνεση πια, μετά από τόσα χρόνια. Η Νέα Σελήνη έρχεται να σου θυμίσει ότι η οικογένειά σου και το έτερον ήμισυ μπορούν να βάλουν πλάτη, αν τους αφήσεις. Για το καλό της ψυχικής σου υγείας αλλά και του τραπεζικού λογαριασμού σου, ελπίζω να τους αφήσεις.

Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Μόνη ή μαζί; Εμείς ή οι άλλοι; Μαλλιά ή κουβάρια; Πολλές ερωτήσεις σού κάνει η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 2/4 και δεν έχεις τις απαντήσεις στο τσεπάκι. Οσο προσπαθείς να επανακαθορίσεις τι σημαίνει δέσμευση, έχε καλύτερα κανένα ζάναξ στο προαναφερθέν τσεπάκι, ειδικά από τις 10/4 και μετά με τον Αρη στον 7ο οίκο σου.

Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Το πιο σημαντικό μάθημα που δεν λες να μάθεις με τίποτα είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου. Αλλά με τη Νέα Σελήνη να σε βοηθάει να ξεκινήσεις νέες συνήθειες και την Αφροδίτη να σε βοηθάει να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου (αφού ο Ουρανός πλέον στον 8ο οίκο σου αποκαλύπτει μυστικά), ίσως αυτή τη φορά δεν μείνεις μετεξεταστέα. Λέω, ίσως.

Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Αν εδώ και καιρό σε περιτριγυρίζει μια δημιουργική ιδέα, σταμάτα να την αναβάλλεις. Με τη Νέα Σελήνη στις 17/4 και τον Ερμή να σιγοντάρει, ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις ένα νέο project – να γράψεις το βιβλίο σου. Κάν’ το αυτόν το μήνα, γιατί, εδώ που τα λέμε, περνάς μια αντικοινωνικότητα τελείως αντι-τοξοτίσια, αλλά πολύ βολική για τις καλλιτεχνικές σου αναζητήσεις.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Ολοι ξέρουμε ότι οι Αιγόκεροι γεννήθηκαν ώριμοι, για να μην πω μεσήλικες. Ομως αυτόν το μήνα ήρθε η ώρα να κάνεις ειρήνη με το παιδί μέσα σου. Είτε γιατί θέλεις να μεγαλώσεις την οικογένειά σου μεταφορικά είτε κυριολεκτικά (σε τετραγωνικά διαμερίσματος), είναι μια καλή στιγμή ν’ αφήσεις το μεσήλικο παιδί μέσα σου να παίξει στο παρκέ μιας νέας κουζίνας.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Ακόμα κι αν δεν μπορείς να πας μακριά -χιλιομετρικά- τον Απρίλιο -ενδέχεται να μην έχεις καν για βενζίνη-, μπορείς να πας μακριά σε ιδέες. Και με τις σωστές συνεργασίες και διάθεση για brainstorming μπορείς να βρεις λύσεις για τα πάντα. Αρκεί να μη μετατρέψεις το brainstorming σε μαλλιοτράβηγμα επειδή κάποιος είχε μια κάπως διαφορετική ιδέα από σένα.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η Νέα Σελήνη με τον Ερμή στον 2ο οίκο σου σού φέρνουν λίγη πολυτέλεια που πολύ την είχες ανάγκη. Απλά πρόσεχε, γιατί με Αρη, Κρόνο και Ποσειδώνα επίσης στον 2ο οίκο σου ενδέχεται να ξοδέψεις τα όποια έξτρα χρήματα εν ριπή οφθαλμού. Μείνε και λίγο σπίτι, δεν θα πάθεις τίποτα. Ευκαιρία να το ανακαινίσεις λιγουλάκι (ουπς, κι άλλα έξοδα).

πηγή marieclaire.gr