Κρασί vs μπύρα: Τι δείχνει νέα μελέτη για την υγεία της καρδιάς και τη μακροζωία

Μια νέα μελέτη σε περισσότερους από 340.000 ενήλικες στη Βρετανία αποκαλύπτει ότι οι κίνδυνοι για την υγεία δεν εξαρτώνται μόνο από την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνουμε, αλλά κυρίως από το είδος του ποτού που επιλέγουμε.

Κρασί vs μπύρα: Ποιο ποτό συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο θανάτου

Η κατανάλωση κρασιού μπορεί να συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στη μακροζωία από την κατανάλωση μπύρας και αλκοολούχων ποτών ή ακόμα και από την πλήρη αποχή από το αλκοόλ, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα.

Μελέτη, η οποία διεξήχθη σε δείγμα άνω των 340.000 ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία, αποκάλυψε ότι οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με το αλκοόλ δεν εξαρτώνται μόνο από την ποσότητα, αλλά και από το είδος του ποτού που καταναλώνεται.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν το εξής: Ενώ η κατανάλωση λίγων ποτηριών κρασιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιολογικά προβλήματα, η κατανάλωση μπύρας ή μηλίτη αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο, ακόμη και όταν η συνολική ποσότητα καθαρού αλκοόλ παραμένει η ίδια.

«Αυτά τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των κατευθυντήριων οδηγιών, τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι εξαρτώνται άμεσα από τον τύπο του αλκοολούχου ποτού», δήλωσε ο Zhangling Chen, καθηγητής στο Νοσοκομείο Second Xiangya του Πανεπιστημίου Central South στην Κίνα και επικεφαλής της μελέτης.

«Ακόμη και η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση σκληρών ποτών, μπύρας ή μηλίτη συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα, ενώ η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση κρασιού ενδέχεται να ενέχει χαμηλότερο κίνδυνο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τι έδειξε μελέτη για την κατανάλωση αλκοόλ και την υγεία της καρδιάς

Η μελέτη που προαναφέρθηκε βασίστηκε σε δεδομένα της UK Biobank και ρίχνει φως στη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του κινδύνου θανάτου από διάφορες αιτίες.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την υγεία και τις διατροφικές συνήθειες ενηλίκων για μια περίοδο 13 ετών, καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το είδος του ποτού που επιλέγουμε.

Τι θεωρείται «μέτρια κατανάλωση» αλκοόλ

Σύμφωνα με την μελέτη, η μέτρια κατανάλωση ορίστηκε διαφορετικά για άνδρες και γυναίκες:

Άνδρες: 17,5 έως 35 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα (πάνω από το όριο των 14 μονάδων που προτείνει το NHS).

Γυναίκες: 8,75 έως 17,5 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα.

Σημείωση: 14 μονάδες αλκοόλ ισοδυναμούν με περίπου έξι ποτήρια μπίρας μέσης περιεκτικότητας ή έξι μεσαία ποτήρια (175ml) κρασιού.

Το όφελος του κρασιού στην καρδιαγγειακή υγεία

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σαφή διαφορά ανάλογα με το είδος του αλκοόλ. Οι «μέτριοι πότες» που προτιμούσαν το κρασί είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καθόλου ή έπιναν σπάνια.

Αντίθετα, η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων από «σκληρά» ποτά (spirits), μπύρα ή μηλίτη συνδέθηκε με 9% αύξηση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά αίτια.

Οι κίνδυνοι της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ

Παρά τα οφέλη του κρασιού, η υπέρβαση του μέτρου παραμένει επικίνδυνη. Όσοι ξεπερνούσαν τα όρια της μέτριας κατανάλωσης είχαν:

24% μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

36% μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου από καρκίνο.

14% μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου από καρδιοπάθειες.

Γιατί το κρασί υπερέχει

Η υπεροχή του κόκκινου κρασιού αποδίδεται σε ευεργετικές ενώσεις όπως οι πολυφαινόλες και τα αντιοξειδωτικά. Επιπλέον, παίζει ρόλο ο τρόπος κατανάλωσης: το κρασί συχνά συνοδεύει ένα γεύμα στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ενώ η μπίρα και τα σκληρά ποτά καταναλώνονται συχνότερα χωρίς φαγητό και από άτομα με λιγότερο ισορροπημένη διατροφή.

«Ο τύπος του αλκοόλ, ο τρόπος κατανάλωσης και οι υπόλοιπες συνήθειες του τρόπου ζωής συμβάλλουν στις διαφορές που παρατηρούμε στον κίνδυνο θνησιμότητας», σημειώνει ο Dr. Chen.

Περιορισμοί της έρευνας

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, που σημαίνει ότι τα ευρήματα δείχνουν μια συσχέτιση και δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Επίσης, τα δεδομένα βασίστηκαν σε προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων για την κατανάλωση αλκοόλ.

Η μελέτη με τίτλο “Alcohol Use at Mid-Life and All-Cause and Cause-Specific Mortality” παρουσιάστηκε από τον Ziyue Li το Σάββατο 28 Μαρτίου.