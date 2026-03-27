Ζώδια: Οι 6 κρίσιμες ημερομηνίες για το υπόλοιπο του 2026

Μπορεί να έχουμε διανύσει μόλις τους πρώτους μήνες μέσα στο έτος, ωστόσο ήδη έχουμε βιώσει μερικές σημαντικές αστρολογικές αλλαγές.

Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα, σύμφωνα με έναν επαγγελματία αστρολόγο που αποκάλυψε τις έξι πιο σημαντικές ημερομηνίες που απομένουν το 2026 για όλα τα ζώδια.

Σύμφωνα με τον Έβαν Νάθανιελ Γκριμ, πολλά περισσότερα μας περιμένουν αστρολογικά. Σε ένα βίντεο, απαρίθμησε τις επερχόμενες ημερομηνίες που «πιθανότατα θα θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή όταν τελειώσει το 2026», καθώς θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην πορεία της ζωής μας.

Ποιες είναι οι πιο καθοριστικές ημερομηνίες για το υπόλοιπο του 2026

17 Απριλίου,

23 Απριλίου,

9 Ιουνίου,

4 Ιουλίου,

12 Αυγούστου,

Μέσα Οκτωβρίου

17 Απριλίου

Η πρώτη σημαντική ημερομηνία που απομένει το 2026 είναι η 17η Απριλίου, «όταν έχουμε τη Νέα Σελήνη στον Κριό, η οποία θα βρίσκεται σε σύνοδο με τον Χείρωνα»,εξήγησε ο Γκριμ. «Και ο Άρης, ο κυβερνήτης αυτής της Νέας Σελήνης, θα βρίσκεται στο ζώδιό του, τον Κριό, σε σύνοδο με τον Κρόνο».

Ο Άρης συχνά αποκαλείται ο πλανήτης του πολέμου, και σύμφωνα με τον αστρολόγο, αυτή η ισχυρή ενέργεια δείχνει σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, «ή διάφορους στρατούς που συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους».

Αλλά σε προσωπικό επίπεδο, πιθανότατα θα νιώσουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι έχουμε νιώσει εδώ και πολύ καιρό.

Ο Άρης κυβερνά επίσης την αποφασιστικότητα και την φιλοδοξία, οπότε στις 17 Απριλίου «θα είμαστε πιο πρόθυμοι να σταθούμε απέναντι σε οποιονδήποτε έχει ενεργήσει σαν είδος εκφοβιστή στη ζωή μας», εξήγησε ο Γκριμ.

23 Απριλίου

Η 23η Απριλίου είναι μια ακόμη σημαντική ημέρα που αξίζει να περιμένουμε, είπε ο Γκριμ, καθώς «η Αφροδίτη θα συναντήσει τον Ουρανό για τελευταία φορά στον Ταύρο» πριν ο Ουρανός, ο πλανήτης της ανατροπής, μπει στους Διδύμους για τα επόμενα επτά χρόνια.

Αυτή η ενέργεια πιθανότατα «θα ταράξει κάποιες, κατά τα άλλα, σταθερές σχέσεις», προειδοποίησε ο Γκριμ, αν και σημείωσε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αντιθέτως, μπορεί να φέρει ξανά λίγη φρεσκάδα και ανανέωση στις σχέσεις μας.

9 Ιουνίου

Η 9η Ιουνίου είναι μια υπέροχη και πολύ αξέχαστη ημέρα, καθώς, όπως εξήγησε ο Γκριμ, ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, και η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης και του χρήματος, συναντιούνται στον Καρκίνο.

«Γενικά, αυτό θα φέρει περισσότερη θετική ενέργεια στο σπίτι και στη ζωή της οικογένειάς μας», είπε ο αστρολόγος. Οπότε, αν θέλατε να επιδιορθώσετε κάποιες από τις σχέσεις σας, σημειώστε την 9η Ιουνίου στο ημερολόγιό σας.

4 Ιουλίου

Όπως εξήγησε ο Γκριμ, «το ηλιακό σύστημα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο Άρης και ο Ουρανός να συναντιούνται επίσης στους Διδύμους την ημέρα αυτή».

Μαζί, αυτοί οι δύο πλανήτες δημιουργούν αρκετή αστάθεια, σύμφωνα με τον αστρολόγο, πράγμα που σημαίνει ότι η ημέρα θα έχει πιθανότατα μια «αρκετά τρελή»ενέργεια.

Σε προσωπικό επίπεδο, οι αστρολόγοι λένε ότι αυτό μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε πιο παρορμητικοί και επαναστατικοί. Ή, όπως είπε ο Γκριμ, «είναι καθαρή τρέλα», καθώς η ημέρα έχει τεράστιες δυνατότητες για έντονες μεταμορφώσεις.

12 Αυγούστου

Χάρη στην ολική ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα στις 12 Αυγούστου 2026, πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους μας. Ευτυχώς, είναι μια ημέρα που θα θυμόμαστε για σωστούς λόγους.

Σύμφωνα με τους αστρολόγους στο Cafe Astrology, «μακροπρόθεσμες αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη» κατά τη διάρκεια αυτής της έκλειψης, όταν θα νιώθουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα είμαστε πρόθυμοι να συναντήσουμε τους άλλους εκεί που βρίσκονται.

Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε άγχος ή προβλήματα είχαμε σε προσωπικό επίπεδο θα είναι πιθανότατα πολύ πιο εύκολο να λυθούν. Από οικογενειακές εντάσεις έως ζητήματα στη δουλειά, η ζωή θα αρχίσει σιγά-σιγά να μας φαίνεται πιο χαρούμενη καθώς ξαναβρίσκει την ηρεμία της.

Μέσα Οκτωβρίου

Η τελευταία σημαντική χρονική στιγμή του 2026 δεν είναι μια μεμονωμένη ημερομηνία, αλλά ολόκληρο το μέσο Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Γκριμ, τότε η Αφροδίτη σε ανάδρομη πορεία σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, κάτι που πιθανότατα θα προκαλέσει «μια τεκτονική ανατροπή στην οικονομία», όπως είπε ο ίδιος.

«Αν υπήρξε ποτέ μια περίοδος όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούσε σε εκθετική αύξηση των αιτήσεων ανεργίας», προειδοποίησε ο Γκριμ, αυτή είναι το μέσο του Οκτωβρίου.



πηγή enikos.gr