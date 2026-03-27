Αλλαγή ώρας: Οι επιπτώσεις στην υγεία - Συμβουλές για ομαλή προσαρμογή

Η μετάβαση στη θερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, όταν τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Παρότι η αλλαγή φαίνεται μικρή, έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να επηρεάσει την υγεία και να αυξήσει προσωρινά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε ορισμένους ανθρώπους. Η σωστή προετοιμασία, ο ποιοτικός ύπνος και η έκθεση στο φυσικό φως μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να προσαρμοστεί πιο ομαλά στη νέα ώρα.

Η αλλαγή ώρας και οι κίνδυνοι για την καρδιά: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), οι ερευνητές παρατηρούν τα τελευταία χρόνια μια σημαντική αύξηση στα καρδιακά επεισόδια και τα εγκεφαλικά επεισόδια τις ημέρες που ακολουθούν την αλλαγή της ώρας την άνοιξη.

Τα ευρήματα των ερευνών

Η AHA επικαλείται παλαιότερες μελέτες που έδειξαν αύξηση 24% στις καρδιακές προσβολές στην πολιτεία του Μίσιγκαν, την πρώτη Δευτέρα μετά την αλλαγή της ώρας, κατά το διάστημα 2010-2013. Ωστόσο, νεότερες έρευνες υποδηλώνουν ότι η σύνδεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην επόμενη ημέρα.

Μια μετα-ανάλυση του 2019 διαπίστωσε έξαρση των περιστατικών οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή) κατά τις δύο εβδομάδες που έπονται τόσο της εαρινής όσο και της φθινοπωρινής αλλαγής ώρας.

Επίσης, μια ανασκόπηση του 2024 επιβεβαιώνει ότι η θερινή ώρα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για την καρδιά, ενώ προσθέτει πιθανή συσχέτιση με την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.

Γιατί η αλλαγή ώρας επηρεάζει την υγεία μας

Αν και τα αίτια δεν είναι ακόμα πλήρως αποσαφηνισμένα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αλλαγή ώρας απορρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό και τον κύκλο του ύπνου (Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι το εσωτερικό «βιολογικό ρολόι» του σώματός μας που ρυθμίζει τις λειτουργίες του σε κύκλο περίπου 24 ωρών). Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η διαταραχή μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης και τις φλεγμονές στον οργανισμό, παράγοντες που με τη σειρά τους αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών.

«Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο, ειδικά αν υπάρχει ήδη καρδιοπάθεια ή άλλοι παράγοντες κινδύνου», επισημαίνει η Dr. Maria Delgado-Lelievre, ειδικός στην υπέρταση στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

Πώς να μειώσετε τις επιπτώσεις από την αλλαγή της ώρας

Ευτυχώς, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA), υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να βοηθήσετε το σώμα σας να προσαρμοστεί ομαλά στη νέα ώρα.

Βγείτε έξω όσο το δυνατόν περισσότερο: Το φυσικό φως βοηθά τον οργανισμό σας να συγχρονιστεί με την επερχόμενη αλλαγή της ώρας.

Ξεκινήστε τη ρουτίνα του ύπνου σας νωρίτερα: Αφιερώστε χρόνο για χαλάρωση το βράδυ. Η προετοιμασία σώματος και πνεύματος για ύπνο βελτιώνει την ποιότητα της ανάπαυσης, βοηθώντας σας να διαχειριστείτε καλύτερα τη μετάβαση.

Αποφύγετε την υπερβολική καφεΐνη: Παρόλο που μπορεί να νιώθετε ότι χρειάζεστε μια τόνωση για να ξεπεράσετε την απογευματινή ατονία τις πρώτες ημέρες, η

κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα διαταράσσει τον ύπνο. Επιπλέον, η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση και τους παλμούς.

Η σημασία του ποιοτικού ύπνου

Φυσικά, η ποιότητα του ύπνου δεν πρέπει να σας απασχολεί μόνο κατά την αλλαγή της ώρας. Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος σε σταθερή βάση είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή υγεία, το ανοσοποιητικό σύστημα και τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.

Ο ύπνος παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της φλεγμονής, οι οποίες έχουν συνδεθεί με σοβαρές παθήσεις όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος, ο διαβήτης, η αρθρίτιδα και η εξασθένηση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

«Γνωρίζουμε ότι η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι απαραίτητες για την καλή υγεία. Γι’ αυτό η AHA πρόσθεσε τον ύπνο στα “Life’s Essential 8” – τους οκτώ παράγοντες και συμπεριφορές που καθορίζουν την καρδιαγγειακή υγεία», αναφέρει η Delgado-Lelievre. «Η έλλειψη ύπνου, εκτός από τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κατάθλιψη, γνωστική εξασθένηση και παχυσαρκία».

Ο ποιοτικός ύπνος είναι θεμέλιος λίθος της συνολικής μας υγείας. Η μετάβαση στη θερινή ώρα μπορεί να διαταράξει προσωρινά τον κιρκάδιο ρυθμό μας, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια, ειδικά σε άτομα με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Για μια ομαλή προσαρμογή, επιβάλλεται η διατήρηση μιας σταθερής ρουτίνας ύπνου, ο περιορισμός της καφεΐνης και η τακτική έκθεση στο φυσικό φως.