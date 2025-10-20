Πόσο μας επηρεάζει η αλλαγή ώρας 2025 την ερχόμενη Κυριακή

Τι λένε οι ειδικοί για τις επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχολογία μας
Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025 θα γίνει η αλλαγή ώρας 2025. Οι δείκτες των ρολογιών γυρνούν πίσω μία ώρα, για να δείξουν τη χειμερινή.
Η οδηγία είναι από τις 04:00 να δείξουν 03:00, ωστόσο οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) θα κάνουν την αλλαγή ώρας 2025 πριν πάνε για ύπνο (εφόσον πρόκειται για αναλογικά ρολόγια, καθώς σε ηλεκτρονικές συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο η ώρα αλλάζει αυτόματα).
Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή με τη χειμερινή ώρα (αλλά και τη θερινή τον Μάρτιο) παραμένει επίκαιρο: Πόσο πραγματικά επηρεάζει η αλλαγή ώρας την καθημερινότητά μας;
Οι επιπτώσεις στο βιολογικό ρολόι
Η αλλαγή ώρας, όσο «ανώδυνη» και αν φαίνεται, διαταράσσει προσωρινά το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μετάβαση στη χειμερινή ώρα, αν και πιο «φυσική» σε σχέση με τη θερινή, μπορεί να προκαλέσει σε αρκετούς:
Κόπωση,
διαταραχές ύπνου,
ευερεθιστότητα,
μεταπτώσεις στην ψυχολογία και
μείωση συγκέντρωσης, ιδίως τις πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή.
Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με ευαίσθητο ύπνο ή χρόνια προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την ιατρική βιβλιογραφία.
Η αλλαγή ώρας «ρουφά» την ανθρώπινη ενέργεια
Παραδοσιακά, η αλλαγή της ώρας θεσπίστηκε για εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, σ’ ένα περιβάλλον όπου ο τεχνητός φωτισμός και η 24ωρη δραστηριότητα έχουν ελαχιστοποιήσει τα οφέλη της αλλαγής αυτής, πολλοί αμφισβητούν πλέον την αναγκαιότητά της.
Παράλληλα, η αλλαγή ώρας 2025 μπορεί να επηρεάσει δρομολόγια μέσων μεταφοράς, πτήσεις, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες -γι’ αυτό καλό είναι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αν ταξιδεύουν ή εργάζονται σε βραδινές βάρδιες.
Τι θα γίνει τελικά με την κατάργησή της
Το 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας από το 2021. Ωστόσο, η οριστική απόφαση έχει «παγώσει», καθώς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν κατέληξαν σε κοινή συμφωνία για το αν θα διατηρήσουν τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια αλλαγή στην Ελλάδα, οπότε η διαδικασία της αλλαγής ώρας συνεχίζεται κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι αυτήν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου θα γίνει κανονικά η αλλαγή ώρας 2025, με τη χειμερινή ώρα να μπαίνει στη ζωή μας, με επιπτώσεις όμως στον οργανισμό και στην ψυχολογία μας.
