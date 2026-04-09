Τα 4 ζώδια που ευνοούνται από αφθονία και τύχη από σήμερα μέχρι τα τέλη Απριλίου

Τέσσερα ζώδια βιώνουν μεγάλη αφθονία και τύχη από τώρα μέχρι το τέλος του Απριλίου 2026.

Ο Δίας και η Αφροδίτη είναι οι δύο πλανήτες της τύχης και της αφθονίας σε όλους τους τομείς. Ο Δίας είναι ο κύριος πλανήτης του χρήματος και του πλούτου και έγινε άμεσος στις 9 Μαρτίου.

Όταν ο Δίας είναι στον Καρκίνο, φέρνει θετική υποστήριξη στο σπίτι, την οικογένεια και τη συναισθηματική μας ζωή, ενώ πολλοί από εμάς έρχονται σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά μας και εκείνα των άλλων.

Ο Δίας σε αυτό το ζώδιο είναι θετικός για τις γυναίκες και προάγει την ανάπτυξη στην οικογένεια, τα ακίνητα, καθώς και την συναισθηματική και διαισθητική ανάπτυξη για όλους, αν και κάποια ζώδια ωφελούνται περισσότερο από άλλα. Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πλανήτης της αφθονίας και κυβερνά όχι μόνο τον πλούτο και τα υλικά αγαθά, αλλά και την αγάπη, την ομορφιά, την κοινωνική μας ζωή και τις αξίες.

Τον Απρίλιο, η Αφροδίτη περνά από τον Ταύρο μέχρι τις 24 Απριλίου, όταν θα εισέλθει στους Δίδυμους και θα παραμείνει εκεί από τις 24 Απριλίου μέχρι τις 19 Μαΐου. Αυτοί οι δύο πλανήτες προσελκύουν μεγαλύτερη τύχη και αφθονία σε τέσσερα ζώδια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Τα 4 ζώδια ευνοούνται από αφθονία και τύχη σε όλη τη διάρκεια του Απριλίου

Ταύρος,

Δίδυμος,

Καρκίνος,

Ιχθύες

Ταύρος

Ο Δίας είναι άμεσος και διέρχεται τον 3ο οίκο σας, ο οποίος κυβερνά το τοπικό σας περιβάλλον, την επικοινωνία, τα σύντομα ταξίδια και τις ιδέες. Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, μπορεί να προκύψουν κάποιες από τις καλύτερες ιδέες σας για να ενισχύσετε το εισόδημά σας, τα έργα σας ή άλλους τομείς της ζωής σας.

Μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε πιο κοντά στους αδελφούς και την άμεση οικογένεια ή να περάσετε χρόνο μαζί τους. Επίσης, ενδέχεται να γίνετε δημοφιλείς στους γείτονες, στους συναδέλφους και σε εκείνους με τους οποίους ζείτε κοντά.

Οι επικοινωνιακές σας ικανότητες μπορεί να βελτιωθούν, βοηθώντας τους άλλους να σας κατανοήσουν και να εμπιστευτούν τις ιδέες σας. Αυτή η θέση ενεργοποιεί την ανάπτυξή σας μέσα από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις, την αισιοδοξία και τις πληροφορίες. Αυτή μπορεί να είναι μια εξαιρετική περίοδος για συγγραφή, ομιλίες ή διαλέξεις.

Ο Δίας στον Καρκίνο είναι πολύ συμβατός με τον Ταύρο και σχηματίζει εξάγωνο με τον Ήλιο κάθε Ταύρου κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, κάτι που μπορεί να είναι μόνο θετικό και ευεργετικό. Η Αφροδίτη στον Ταύρο διέρχεται τον 1ο οίκο σας μέχρι τις 24. Εφόσον ο 1ος οίκος κυβερνά τον εαυτό, θα πρέπει να φαίνεστε και να αισθάνεστε υπέροχα, και αυτή η διέλευση βοηθά να προσελκύσετε τους άλλους σε εσάς.

Αυξάνει την αυτοπεποίθηση που περνά στους άλλους, και αυτή είναι η ιδανική θέση της Αφροδίτης για εσάς. Όταν η Αφροδίτη αλλάξει ζώδιο και περάσει στους Δίδυμους, θα διέλθει τον 2ο οίκο του χρήματος. Αυτό, επίσης, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας και να βοηθήσει στα οικονομικά και τα χρήματα.

Μπορεί να φέρει μια περίοδο με περισσότερες ευκαιρίες και πολυτέλειες, ενισχυμένη γοητεία και βελτιωμένα οικονομικά μέσα από ευκαιρίες που θα προκύψουν. Αυτός ο μήνας αναμένεται να είναι ένας από τους καλύτερους του έτους, αν όχι ο καλύτερος!

Δίδυμος

Ο Δίας, σε άμεση διέλευση, βρίσκεται στον 2ο οίκο του χρήματος αυτόν τον μήνα. Ο Δίας στον 2ο οίκο φέρνει μια περίοδο αυξημένης οικονομικής τύχης, βελτιωμένης αυτοεκτίμησης και υλικής επέκτασης. Εφόσον ο 2ος οίκος κυβερνά τις αξίες μας, μπορεί να περάσετε μια περίοδο αναθεώρησης του τι πραγματικά θεωρείτε σημαντικό και να κάνετε αλλαγές.

Αυτή είναι επίσης μια καλή περίοδος για να κάνετε σοφές επενδύσεις για το μέλλον σας, και θα πρέπει να νιώθετε καλά με τους πόρους που διαθέτετε. Η Αφροδίτη στον Ταύρο διέρχεται τον 12ο οίκο σας για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την συναισθηματική ίαση σε βαθύ επίπεδο και να βοηθήσει στην πνευματική ανάπτυξη.

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει έναν τύπο άνευ όρων αγάπης προς τους άλλους ή να δείχνει κρυμμένα ή μυστικά χρήματα. Η Αφροδίτη μέσω αυτού του οίκου μπορεί επίσης να υποδηλώνει μια κρυφή ερωτική σχέση, και ίσως θελήσετε να περάσετε λίγο χρόνο σε απομόνωση.

Η Αφροδίτη αρχίζει τη διέλευσή της στους Δίδυμους στις 24, δηλαδή στον 1ο οίκο του εαυτού σας. Αυτό συμβαίνει μόνο μια φορά το χρόνο και είναι μια περίοδος όπου γενικά φαίνεστε, αισθάνεστε και παρουσιάζεστε στους άλλους στην καλύτερη εκδοχή σας. Αυτή η θέση μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή σας, κάτι που οι άλλοι αντιλαμβάνονται θετικά.

Μπορεί να ζήσετε ή να αγοράσετε πολυτελή αντικείμενα αυτόν τον μήνα, ή κάτι που βελτιώνει την εμφάνισή σας, όπως ρούχα, κοσμήματα ή κάτι άλλο. Είστε γοητευμένοι από την ομορφιά σε όλες τις μορφές της.

Καρκίνος

Ο Δίας είναι άμεσος στον 1ο οίκο του εαυτού σας αυτόν τον μήνα, κάτι που συμβαίνει μόνο μια φορά κάθε 12 χρόνια. Ο Δίας είναι εξυψωμένος σε αυτό το ζώδιο, που σημαίνει ότι η ενέργεια λειτουργεί ομαλά και στην υψηλότερη μορφή της. Αυτό μπορεί να επεκτείνει ιδιαίτερα το θέμα του σπιτιού και της οικογένειας.

Μπορεί να αγοράσετε ακίνητα, να νιώσετε μεγαλύτερη άνεση και ευχαρίστηση στο σπίτι σας. Οτιδήποτε κάνετε αυτήν την περίοδο για να ενισχύσετε την προσωπική σας ασφάλεια μπορεί να είναι ωφέλιμο. Κάποιες φορές, αυτή η διέλευση έχει την επίδραση να βρίσκεστε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή για μια σημαντική ευκαιρία.

Ο Δίας στο προσωπικό σας ζώδιο είναι μια πολύ τυχερή περίοδος. Η Αφροδίτη διέρχεται τον Ταύρο για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, δηλαδή τον 11ο οίκο σας. Αυτός είναι ο οίκος που κυβερνά τις ελπίδες και τις επιθυμίες μας, τις κοινωνικές ομάδες μας και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την κοινότητα.

Έχετε την δυνατότητα να πλησιάσετε περισσότερο στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και σχεδίων σας, και μπορεί να φέρει ευκαιρίες μέσω φιλικών σχέσεων. Η Αφροδίτη στον Ταύρο είναι ιδιαίτερα συμβατή με το ζώδιό σας και θεωρείται ότι είναι στο σπίτι της σε αυτό το ζώδιο. Ο πλανήτης κυβερνήτης του Ταύρου είναι η Αφροδίτη, οπότε έχετε τη βοήθεια αυτών των δύο πλανητών που σχετίζονται με την αφθονία.

Στις 24 Απριλίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στους Δίδυμους, δηλαδή στον 12ο οίκο σας. Αυτό μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία να απελευθερώσετε οποιοδήποτε αρνητικό, παλιό συναισθηματικό βάρος ή προβλήματα που σας κρατούν πίσω.

Θα απολαύσετε να περάσετε λίγο χρόνο μόνοι σας με αυτή τη θέση της Αφροδίτης, και κάποιες φορές μπορεί να υποδηλώνει ένα κρυφό ερωτικό ενδιαφέρον.

Περιμένετε έναν υπέροχο μήνα, Καρκίνοι!

Ιχθύς

Ο Δίας είναι άμεσος στον 5ο οίκο της αγάπης αυτόν τον μήνα. Στον 5ο οίκο, ο Δίας σχετίζεται με τον ρομαντισμό, και αν είστε αδέσμευτοι, υπάρχει μια πολύ ισχυρή πιθανότητα να μπει κάποιος στη ζωή σας κατά τη διάρκεια της διέλευσης του. Ο 5ος οίκος επίσης κυβερνά τη διασκέδαση, τους χώρους διασκέδασης, τη χαρά, τη δημιουργικότητα και τα παιδιά. Έχετε μεγάλες πιθανότητες όχι μόνο να γνωρίσετε κάποιον, αλλά και να βρείτε ρομαντική ευτυχία, είτε έχετε ήδη σύντροφο είτε όχι.

Αν έχετε σύντροφο, θα πρέπει να είναι μια υπέροχη χρονιά, ενώ οι φιλίες σας μπορούν επίσης να αυξηθούν. Αν είστε καλλιτεχνικοί, αυτή η περίοδος μπορεί να ενισχύσει τις ικανότητές σας, τις ευκαιρίες και τις πιθανότητες επιτυχίας. Είναι μια περίοδος που θα σας φέρει διασκέδαση, οπότε συνδεθείτε με το εσωτερικό σας παιδί και επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει χαρά. Είναι επίσης μια καλή περίοδος για δασκάλους ή για όσους ασχολούνται με παιδιά.

Από την άλλη, αν σκέφτεστε να κάνετε παιδιά, αυτή είναι μια ευνοϊκή περίοδος. Η Αφροδίτη στον Ταύρο είναι ιδιαίτερα συμβατή με το ζώδιό σας και διέρχεται τον 3ο οίκο για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα. Αυτό είναι ευνοϊκό για την επικοινωνία, τα σύντομα ταξίδια, τη διανόηση και τις καθημερινές δραστηριότητες.

Θα επικοινωνείτε καλύτερα, και μην εκπλαγείτε αν περάσετε χρόνο εκτός του άμεσου περιβάλλοντός σας ή με την άμεση οικογένειά σας. Μπορεί να αναπτύξετε ευχάριστες σχέσεις με τους γείτονές σας, και αυτή είναι μια καλή περίοδος για να φιλοξενήσετε ανθρώπους που μένουν κοντά σας.

Όταν η Αφροδίτη περάσει στους Δίδυμους στις 24, θα εισέλθει στον 4ο οίκο σας, που κυβερνά το σπίτι και τις βασικές σας θεμελιώσεις. Μπορεί να μετακομίσετε, να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας, να καλέσετε κόσμο ή απλά να απολαύσετε το σπίτι σας αυτήν την περίοδο. Θα νιώσετε άνεση και οικιακή αρμονία, κάτι που υποστηρίζει τη συναισθηματική σταθερότητα και την προσωπική ευτυχία, κάνοντάς σας να έχετε έναν υπέροχο μήνα συνολικά.

