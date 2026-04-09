Τι αλλάζει στην ψυχική Υγεία: Στο ΕΚΑΒ οι ακούσιες νοσηλείες

Αλλαγές στην ψυχική υγεία φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με το οποίο θα επιχειρηθεί να μπει … τάξη στο επάγγελμα του ψυχολόγου και ψυχοθεραπευτή ενώ προβλέπονται επιπλέον ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι αλλαγές για ακούσιες νοσηλείες σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και ψυχιατρικές κλινικές.

Το νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά διατάξεων όπως είναι η ίδρυση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) για τους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές. Στο πρότυπο των ΝΠΔΔ άλλων επαγγελματικών κλάδων, αναμένεται να αποτελέσει τον θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας για κάθε ζήτημα, όπως είναι οι εξειδικεύσεις και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ψυχολόγου χορηγείται από τις Περιφέρειες, χωρίς, όμως, να υπάρχει κεντρικός επιστημονικός φορέας που να παρακολουθεί την εξέλιξη του επαγγέλματος και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.

Παράλληλα, το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής πρόκειται να βάλει τάξη στον μέχρι σήμερα αρρύθμιστο σε μεγάλο βαθμό χώρο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, το Εθνικό Παρατηρητήριο θα είναι σε άμεση συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) και θα εισηγείται στον Υπουργό Υγείας ποιος προσφέρει αλλά και ποιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις πρόκειται να οριστούν τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει η κάθε κατηγορία επαγγελματιών ψυχικής υγείας καθώς και των εξειδικεύσεών τους, ο τρόπος πιστοποίησής τους, το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους, ο κώδικας δεοντολογίας βάσει του οποίου λειτουργούν.

Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία πρόκειται να ρυθμίσει το ζήτημα της εξειδίκευσης σε αυτή, χειρισμού των περιστατικών που χρήζουν αναγκαστικής παρακολουθήσεως είτε στην πρωτοβάθμια είτε στην δευτεροβάθμια περίθαλψη υγείας και θα θέσει κανόνες στον τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο δικαιϊκό σύστημα της χώρας.

Στο ΕΚΑΒ οι ακούσιες νοσηλείες

Βασική αλλαγή που φαίνεται πως πρόκειται να προωθήσει το Υπουργείο Υγείας είναι οι ακούσιες νοσηλείες. Η μεταφορά των ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή ψυχιατρικές κλινικές κατόπιν εισαγγελικής εντολής περνά στο ΕΚΑΒ σε σχέση με την αστυνομία που είναι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα εφόσον υπάρχει εντολή εισαγγελέα ένας ψυχικά ασθενής μεταφέρεται στο νοσοκομείο με περιπολικό, κάτι που θεωρείται ότι δεν είναι ιατρικά σωστό, καθώς πρόκειται για ασθενή και όχι άτομο που έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη. Έτσι, πλέον κατάλληλος φορέας για τη μετακίνηση των ασθενών αυτών θεωρείται το ΕΚΑΒ, παρότι από την πλευρά του σηκώνει μεγάλο βάρος της προνοσοκομειακής φροντίδας στη χώρα μας.

Επιπλέον, υπάρχει η πρόθεση εισαγωγής της φιλοσοφίας υποχρεωτικής παρακολούθησης όσων παίρνουν εξιτήριο από ψυχιατρικές κλινικές. Ο κάθε ασθενής, δηλαδή, θα έχει την υποχρέωση να επισκέπτεται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα το ψυχιατρικό νοσοκομείο ώστε να αξιολογείται η κατάστασή του και να διαπιστώνεται συνέπεια ή ασυνέπεια στη φαρμακευτική αγωγή.

Η ψυχική υγεία τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών και εφήβων βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Η μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος «Ελλάδα 2.0». Συνολικά, περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων στη χώρα μας. Οι πόροι αυτοί έχουν ήδη οδηγήσει σε ένα σημαντικό ορόσημο 100 νέων δομών ψυχικής υγείας, οι οποίες προσφέρουν δωρεάν, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη υποτροπών.

Μεταξύ των νέων δομών που ιδρύονται ή έχουν ιδρυθεί περιλαμβάνονται Κέντρα Ημέρας για εργαζόμενους, Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση και δομές δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων. Μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι δομές αυτές θα ενταχθούν στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, εντός των επόμενων μηνών, αναμένεται η δημιουργία 20 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, οι οποίες θα προσφέρουν υπηρεσίες ημερήσιας νοσηλείας για 40 ωφελούμενους.

πηγη ygeiamou