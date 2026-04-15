Gov.gr: Δείτε εύκολα και γρήγορα τα επιδόματα που δικαιούστε με λίγα κλικ

Τα επιδόματα και οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν μικρή οικονομική «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Μέσα από το Gov.gr, οι πολίτες έχουν πλέον εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες παροχές.



Η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες, ώστε να μην χρειάζονται ουρές και επισκέψεις σε υπηρεσίες. Με λίγα μόνο κλικ, ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί και να κάνει αίτηση για τα επιδόματα που τον αφορούν.

Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet και, μέσα από την ενότητα «Υγεία και Πρόνοια», ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωμένα όλες τις παροχές.

Το σύστημα βοηθάει επίσης αυτόματα, καθώς ελέγχει τα στοιχεία του κάθε πολίτη και δείχνει ποια επιδόματα μπορεί να δικαιούται.

Στο gov.gr υπάρχουν πολλές παροχές, όπως επίδομα ανεργίας, επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, επίδομα θέρμανσης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αλλά και άλλες ειδικές ενισχύσεις για διαφορετικές ομάδες πολιτών.



Στη λίστα παρακάτω τα επιδόματα με τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Αίτηση επιδόματος ανεργίας

Αναγγελία άφιξης σε κατάλυμα

Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

ΔΗΛΟΣ 365

Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Επίδομα αναδοχής

Επίδομα θέρμανσης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Επίδομα παιδιού

Επίδομα στέγασης

Κοινωνικό Μέρισμα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband

Μεταφορικό ισοδύναμο

Στεγαστικό επίδομα δημόσιου ΙΕΚ

Συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα