Gov.gr: Δείτε εύκολα και γρήγορα τα επιδόματα που δικαιούστε με λίγα κλικ

Η πλατφόρμα gov.gr συγκεντρώνει όλες τις κρατικές παροχές και επιδόματα σε ένα σημείο για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση
Τα επιδόματα και οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν μικρή οικονομική «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά.
Μέσα από το Gov.gr, οι πολίτες έχουν πλέον εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες παροχές.
Η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες, ώστε να μην χρειάζονται ουρές και επισκέψεις σε υπηρεσίες. Με λίγα μόνο κλικ, ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί και να κάνει αίτηση για τα επιδόματα που τον αφορούν.
Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet και, μέσα από την ενότητα «Υγεία και Πρόνοια», ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωμένα όλες τις παροχές.
Το σύστημα βοηθάει επίσης αυτόματα, καθώς ελέγχει τα στοιχεία του κάθε πολίτη και δείχνει ποια επιδόματα μπορεί να δικαιούται.
Στο gov.gr υπάρχουν πολλές παροχές, όπως επίδομα ανεργίας, επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, επίδομα θέρμανσης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αλλά και άλλες ειδικές ενισχύσεις για διαφορετικές ομάδες πολιτών.
Στη λίστα παρακάτω τα επιδόματα με τον αντίστοιχο σύνδεσμο:
Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας
Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband
Στεγαστικό επίδομα δημόσιου ΙΕΚ
