Ιωάννινα: Αυτοκίνητο σφήνωσε στα σκαλιά πύλης του Κάστρου-ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ένα αυτοκίνητο «κόλλησε» στα σκαλοπάτια πύλης του Κάστρου Ιωαννίνων το απόγευμα της Τρίτης του Πάσχα, όταν οδηγός επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο από στενό πέρασμα που δεν προορίζεται για οχήματα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο οδηγός κατευθύνθηκε προς την πύλη χωρίς να αντιληφθεί ότι η διέλευση οδηγεί σε σκάλα, με αποτέλεσμα το όχημα να σφηνώσει στα σκαλιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκε μόνο ταλαιπωρία.

Κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα συμβάντα, κυρίως με οδηγούς που δεν γνωρίζουν τη μορφολογία του ιστορικού χώρου. Όπως επισημαίνουν, η τοποθέτηση σαφέστερης σήμανσης στα σημεία πρόσβασης θα μπορούσε να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά και να μειώσει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.