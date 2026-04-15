Χιλιάδες Αμερικανοί στα Στενά του Ορμούζ για τον ιρανικό αποκλεισμό

Η Ευρώπη με «πρωταγωνίστριες» Βρετανία και Γαλλία ετοιμάζει σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών

Αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ από τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν. Αν και υποτίθεται κανένα πλοίο -που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις-, δεν μπορεί να περάσει από το σημείο, υπάρχουν αναφορές πως μόλις χθες (14.04.2026) πέρασαν 3 δεξαμενόπλοια, τα 2 από αυτά ιρανικών συμφερόντων. Η Ευρώπη φαίνεται πως ετοιμάζει ήδη σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χωρίς αυτό να περιλαμβάνει τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, λέγοντας πως ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να καθίσουν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις με αποτέλεσμα ο Λίβανος να βομβαρδίζεται διαρκώς.

Η Ρωσία επαναλαμβάνει την προσφορά της να παραλάβει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν Η Ρωσία επανέλαβε την προσφορά της να «επιλύσει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει στη μετατροπή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε καύσιμο ή στην αποθήκευση του υλικού «με τρόπους αποδεκτούς από το Ιράν, χωρίς να παραβιάζεται το δικαίωμά του για ειρηνικό εμπλουτισμό», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Κουβέιτ: Έκκληση για απελευθέρωση του δημοσιογράφου που κρατείται μετά από ανάρτηση βίντεο για τον πόλεμο Την άμεση απελευθέρωση του του βραβευμένου δημοσιογράφου Αχμέτ Σιχάμπ-Ελντίν που κρατείται στο Κουβέιτ ζητούν διεθνείς οργανώσεις για την προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου. Ο δημοσιογράφος Αχμέτ Σιχάμπ-Ελντίν συνελήφθη στο Κουβέιτ και είναι φυλακισμένος εδώ και έξι εβδομάδες για ανάρτηση που έκανε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ότι ο Σιχάμπ-Ελντίν, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα (ΗΠΑ-Κουβέιτ), συνελήφθη στις 3 Μαρτίου 2026, λίγο μετά την άφιξή του στο Κουβέιτ για να επισκεφθεί την οικογένειά του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύλληψή του, κρατείται με περιορισμένη πρόσβαση σε νομική συνδρομή.

Ισραηλινές πλήγματα σε δύο οχήματα σε Σααντιγιάτ και Aλ Τζίγια Iσραηλινές επιδρομές έπληξαν δύο οχήματα στις κωμοπόλεις Σααντιγιάτ και Aλ Τζίγια, στο Όρος Λίβανος, σύμφωνα με το Al Jazeera. Οι δύο κωμοπόλεις βρίσκονται περίπου 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) νότια της Βηρυτού. Σημειώθηκε επίσης αεροπορική επιδρομή στην κωμόπολη Ναμπατίγιε αλ Φάουκα, στο νότιο Λίβανο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">بالفيديو: مشاهد من الغارة الاسرائيلية التي استهدفت السعديات <a href="https://t.co/lgSCj3ycpz">pic.twitter.com/lgSCj3ycpz</a></p>— Lebanon Debate (@lebanondebate) <a href="https://twitter.com/lebanondebate/status/2044292496558096620?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

CNN: Οι Ιρανοί ξεθάβουν εκτοξευτές πυραύλους που είχαν κρύψει σε υπόγεια τούνελ Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το Ιράν να χρησιμοποιεί βαρύ εξοπλισμό για να ανασύρει εκτοξευτές πυραύλων που έχουν θαφτεί σε υπόγειες σήραγγες κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι περίπου οι μισοί από τους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι μετά από ένα μήνα μαχών. Πολλοί πιθανότατα θάφτηκαν από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στις εισόδους των σηράγγων και το Ιράν φαίνεται τώρα να τους ανακτά.

Η Νότια Κορέα εξασφαλίζει 270 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από 4 χώρες Η Νότια Κορέα έχει εξασφαλίσει 273 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Καζακστάν, σύμφωνα με τον επικεφαλής του προεδρικού προσωπικού της χώρας. «Τα 273 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, με βάση τα επίπεδα κατανάλωσης του περασμένου έτους, επαρκούν για να στηρίξουν την οικονομία για περισσότερο από τρεις μήνες υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας χωρίς την ανάγκη πρόσθετων μέτρων έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Κανγκ Χουν-σικ στους δημοσιογράφους. Η Νότια Κορέα έχει επίσης εξασφαλίσει 2,1 εκατομμύρια τόνους νάφθας, ενός εύφλεκτου υγρού μείγματος υδρογονανθράκων, κατά την ίδια περίοδο, δήλωσε ο Κανγκ. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει επηρεάσει σοβαρά τη Νότια Κορέα, καθώς περίπου το 70% του αργού πετρελαίου της διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, στο οποίο η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν επιβάλει περιορισμούς.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε «20 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί» Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Channel 12 αναφέρει ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς την περιοχή της Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ σήμερα το πρωί, με ορισμένους να αναχαιτίζονται και άλλους να έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές. Οι επιθέσεις ενεργοποίησαν σειρήνες στη Μανάρα και την Κιριάτ Σμόνα, πρόσθεσε.

Στη Σαουδική Αραβία ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναχωρεί σήμερα για επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ενώ το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τη διευκόλυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Ο πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σεμπάζ Σαρίφ θα αναχωρήσει σήμερα από το Ισλαμαμπάντ με προορισμό τη Τζέντα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του.

WSJ: Πάνω από 20 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη Περισσότερα από 20 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι χθες, κανένα πλοίο δεν έχει καταφέρει να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών του Ιράν από τις ΗΠΑ, και έξι εμπορικά πλοία ακολούθησαν εντολές να γυρίσουν πίσω.

CENTCOM: Ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια ισχύει για τα πλοία όλων των χωρών Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών «επιβάλλεται αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν». Σε ανάρτησή της τα ξημερώματα, ανέφερε ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι μεταξύ των μέσων που εκτελούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ένα τυπικό αντιτορπιλικό διαθέτει πλήρωμα άνω των 300 ναυτών, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε επιθετικές και αμυντικές ναυτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων που συμμετέχουν στην αποστολή.