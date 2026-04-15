Σκονισμένος Απρίλης στην Πάτρα και την Αχαΐα - Μέχρι πότε θα διαρκέσει η αφρικανική σκόνη

Πέπλο αφρικανικής σκόνης σκεπάζει ήδη την Πάτρα και την Αχαΐα και η οποία, σύμφωνα με την πρόγνωση του Νικόλα Σερέτη, θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα ως και το Σάββατο θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ στην περιοχή του Ρίου και του Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου θα πνέουν δυνατοί άνεμοι ως το τέλος σχεδόν της εβδομάδας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του κ. Σερέτη, Γεωλόγου M.Sc-Προγνώστη Καιρού για το thebest.gr

ΣΚΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΡΙΛΗΣ

Μετά από τον εξαιρετικό πραγματικά καιρό που επικράτησε τις ημέρες του Πάσχα ο καιρός ενεργοποιήθηκε και πάλι.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία είναι ευνοϊκή για την μεταφορά αφρικανικής σκόνης με τους νοτιάδες να διαδραματίζουν τον ρόλο του "μεταφορέα" της.

Ταυτόχρονα επικρατούν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με 25αρια+ τοπικά (π.χ. Κυπαρισσία 28°C, χθες 14/4), ενώ εκδηλώνονται και ασθενείς λασποβροχές.

Ειδικότερα στην Πάτρα και την Αχαΐα:

Ο σκονισμένος και μουντός καιρός διατηρείται μέχρι και την Παρασκευή με την πιθανότητα για ασθενείς λασποβροχές να είναι υπαρκτή.

Ιδιαίτερη προσοχή στον αστικό ιστό της Πάτρας, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάμιξη αφρικανικής σκόνης και ατμοσφαιρικών ρύπων συνθέτουν ένα κοκτέιλ ιδιαίτερα επιβλαβές για την υγεία.

Επίσης προσοχή στους ανατολικούς-νοτιοανατολικούς ανέμους στην περιοχή του Ρίου, καθώς και του δυτικού Κορινθιακού κόλπου, διότι θα πνέουν κατά περιόδους μέχρι και την Παρασκευή αρκετά ισχυροί φθάνοντας σε ριπές τα 7-8bf.

Όσον αφορά την θερμοκρασία: Μέχρι και το Σάββατο πάμε με μέγιστες γύρω στους 24-25°C με τις ελάχιστες κοντά στους 15°C, τιμές έως και 5°C πάνω από τα κλιματικά επίπεδα για την περίοδο που διανύουμε.

Το Σαββατοκύριακο και η ερχόμενη εβδομάδα φαίνεται να ξεκινά και να κυλά με ηλιόλουστο καιρό και μέγιστες θερμοκρασίες πιο φυσιολογικές για την εποχή (γύρω στους 21-22°C) και χωρίς ενδείξεις για βροχές, οι οποίες από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο στην περιοχή μας ως είθισται με βάση τα κλιματικά μας δεδομένα.