Πωλείται η θρυλική θαλαμηγός «Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση με τιμή εκκίνησης τα 52 εκατ. ευρώ

Η θρυλική θαλαμηγός «Christina O», παραμένει σύμβολο πολυτέλειας, έχοντας φιλοξενήσει ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε μετατρέψει ένα πολεμικό πλοίο του Καναδά, σε πλωτό παλάτι, με το οποίο συνήθιζε να ταξιδεύει και να υποδέχεται καλεσμένους του. Πλέον η θαλαμηγός, αναμένεται να αλλάξει για ακόμα μια φορά ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η τελευταία φορά που είχε τεθεί προς πώληση η θαλαμηγός, ήταν τον Μάρτιο του 2025, με τιμή που άγγιζε τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Σήμερα, η «Christina O» διατίθεται έναντι 52 εκατομμυρίων ευρώ, μια διαφορά που κάνει πολλούς να μιλούν για μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός κομματιού ιστορίας.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε κληροδοτήσει την θαλαμηγό «Christina O» στην κόρη του και εκείνη τη δώρισε στο ελληνικό δημόσιο για να τη χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το πολυτελές σκάφος μετονομάστηκε σε «Αργώ», ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μόνο μία φορά από τον Χρήστο Σαρτζετάκη.

Το 1998, ο επιχειρηματίας και φίλος της οικογένειας Ωνάση, Τζον Παπανικολάου αγόρασε τη θαλαμηγό έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το κράτος και αποκατέστησε το παλιό της όνομα, προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση, που υπήρξε και φίλη του.

Το 2014 πουλήθηκε για 25 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ανήκει στον Ivor Fitzpatrick. Ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας που κουβαλά μνήμες, στιγμές και πρόσωπα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Και τώρα, αναζητά τον επόμενο ιδιοκτήτη που θα συνεχίσει τον μύθο της.

Υπενθυμίζεται πως ο Αριστοτέλης Ωνάσης ξόδεψε πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια (ποσό αστρονομικό για την εποχή) για να μετατρέψει το πολεμικό πλοίο του Καναδά, σε σύγχρονο «mega yacht», δίνοντάς του το όνομα της κόρης του.