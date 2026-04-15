Αφρικανική σκόνη: Ό,τι πρέπει να ξέρεις για τις επόμενες 48 ώρες

Μέχρι τουλάχιστον την Πέμπτη, η χώρα επηρεάζεται από νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο.

Οι νοτιάδες αναμένονται έως 7–9 μποφόρ, με μεταφορά σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια, λασποβροχές από Τρίτη έως Πέμπτη και περιορισμένη ορατότητα σε πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η βροχή θα «κουβαλά» χώμα από τη Σαχάρα και θα το αφήνει πάνω σε αυτοκίνητα, δρόμους και επιφάνειες.

Τι είναι η λασποβροχή και γιατί είναι επικίνδυνη

Η λασποβροχή δημιουργείται όταν τα μικροσωματίδια σκόνης συνδυάζονται με υγρασία και πέφτουν με τη βροχή. Δεν είναι απλή βρωμιά: κολλάει στη βαφή, δημιουργεί μικρογρατζουνιές, μειώνει δραστικά την ορατότητα και φθείρει υαλοκαθαριστήρες και φίλτρα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί και κάτοχοι αυτοκινήτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες. Το πιο συνηθισμένο — και πιο επικίνδυνο — λάθος είναι η χρήση υαλοκαθαριστήρων σε στεγνό τζάμι: η λάσπη λειτουργεί σαν γυαλόχαρτο, γρατζουνάει το παρμπρίζ και καταστρέφει τα λάστιχα. Αντίστοιχα, όποιος σπεύσει να πλύνει αμέσως το αυτοκίνητο τρίβοντας τις επιφάνειες κινδυνεύει να δημιουργήσει μικρογρατζουνιές στη βαφή — η σωστή κίνηση είναι πρώτα άφθονο ξέπλυμα με νερό. Στον δρόμο, η λάσπη μειώνει την πρόσφυση και αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος, ενώ η θολή ατμόσφαιρα από σκόνη και υγρασία περιορίζει δραστικά την ορατότητα, κάνοντας τις νυχτερινές μετακινήσεις ιδιαίτερα επισφαλείς. Τέλος, αξίζει να ελεγχθεί το φίλτρο καμπίνας, καθώς η σκόνη περνά εύκολα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, υποβαθμίζει την απόδοση του κλιματισμού και επιβαρύνει την αναπνοή των επιβατών.

Υγεία: ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η αφρικανική σκόνη δεν είναι αθώα. Περιέχει μικροσωματίδια που εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες, με μεγαλύτερο κίνδυνο για άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ, καρδιοπαθείς, παιδιά και ηλικιωμένους. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι βήχας, δύσπνοια, ερεθισμός ματιών και αίσθημα κόπωσης.

Σε πρακτικό επίπεδο, συνιστάται να αποφεύγεται η έντονη άσκηση έξω, να κλείνουν τα παράθυρα σε ώρες υψηλής σκόνης και να χρησιμοποιείται μάσκα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Παιδιά και ηλικιωμένοι δεν πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένοι, και σε περίπτωση συμπτωμάτων η επικοινωνία με γιατρό είναι άμεση ανάγκη.

