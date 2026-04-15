Συγκλονίζουν οι γονείς της 19χρονης: «Πως να το αντέξω;»- Κατέρρευσε η μητέρα της: «Δεν κάπνιζε, δεν έπινε»

Σε βαρύ κλίμα οδύνης μίλησαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» οι γονείς της 19χρονης Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, περιγράφοντας τον ανείπωτο πόνο και την αδυναμία τους να συνειδητοποιήσουν την τραγική απώλεια.

«Ό,τι πολυτιμότερο είχα ήταν αυτό το παιδί», ανέφερε συγκλονισμένος ο πατέρας της, υπογραμμίζοντας πως η κόρη του αποτελούσε το κέντρο της ζωής του. «Πριν φύγει της έδωσα συμβουλές όπως έκανα πάντα», πρόσθεσε, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν η τελευταία τους επικοινωνία. «Το παιδί μου ήταν ένας επίγειος άγγελος, είχα χτίσει όλη μου τη ζωή πάνω σε αυτό το παιδί», είπε με λυγμούς.

Από την πλευρά της, η μητέρα της 19χρονης κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες, περιγράφοντας ένα παιδί ήρεμο και μακριά από επικίνδυνες συνήθειες. «Το παιδί μου ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να κατανοήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. «Γιατί μου το βάλανε σε αυτή τη διαδικασία και γιατί μου το πετάξανε;» αναρωτήθηκε με σπαραγμό.

«Το μόνο που θέλω είναι τη Μυρτώ μου. Εγώ τελείωσα», είπε κλείνοντας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της απώλειας που έχει συνταράξει την οικογένεια.