Τουρκία: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο - 4 νεκροί, ανάμεσά τους τρεις μαθητές

Τέσσερις άνθρωποι, ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές, σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από πυρά σήμερα το μεσημέρι σε δημοτικό σχολείο στην επαρχία Καραμάνμαρας στην νότια Τουρκία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Δυστυχώς, με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας δάσκαλος και τρεις μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες», δήλωσε ο κυβερνήτης Μουκερέμ Ουνλούερ σε δημοσιογράφους.

Εικόνες που δημοσίευσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων IHA δείχνουν ένα άτομο, με καλυμμένο το σώμα και το πρόσωπό του, να μεταφέρεται με ασθενοφόρο, μαζί με γονείς μαθητών να κλαίνε έξω από το σχολείο.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί.

Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Αν και οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία είναι πολύ σπάνιοι στην Τουρκία, το σημερινό συμβάν έρχεται μία ημέρα μετά από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα.