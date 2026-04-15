Η Πάτρα αποκτά αεροσκάφος με το όνομά της!- Οι Γερμανοί «ψηφίζουν» Δυτική Ελλάδα- Τι θα δούμε στην εκδήλωση για την «PATRA»

Σημαντική αναμένεται να είναι η 1η Μαΐου για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς προγραμματίζεται στο αεροδρόμιο του Αράξου η τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI Group με το όνομα «PATRA», στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με αφορμή την άφιξη πτήσης από τη Γερμανία και την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της περιοχής.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η υπεύθυνη της TUI Group για τη Δυτική Ελλάδα, Ευαγγελία Δημητροπούλου, «στις 5 το απόγευμα προσγειώνεται η δεύτερη πτήση της ημέρας από το Ανόβερο, ενώ θα έχει προηγηθεί ακόμη μία νωρίτερα», σημειώνοντας ότι στον Άραξο θα βρίσκεται και εκπρόσωπος της εταιρείας στο πλαίσιο της υποδοχής.

Παράλληλα, όπως είχε επισημάνει στο thebest.gr για την εκδήλωση της 1ης Μαΐου η αερολιμενάρχης του Αράξου, Ελένη Γιαννάκη, πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός προβολής, με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας, δημοσιογράφων από τη Γερμανία, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και άλλων τοπικών φορέων.

Η κ. Δημητροπούλου τονίζει ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την περιοχή, υπογραμμίζοντας το «ιδιαίτερα θετικό feedback από τους Γερμανούς επισκέπτες». Όπως επισημαίνει, «οι τουρίστες εμφανίζονται ενθουσιασμένοι, απολαμβάνουν τις διακοπές τους και δείχνουν πρόθεση να επιστρέψουν, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της Δυτικής Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό».

Αναφερόμενη στην απόφαση να δοθεί το όνομα «PATRA» σε αεροσκάφος της TUI, εξηγεί ότι πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθεί συχνά η εταιρεία, δίνοντας σε νέα αεροπλάνα ονόματα περιοχών που ξεχωρίζουν τουριστικά. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, αλλά και στο εξωτερικό, όπως στην Ισπανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το παρών στην εκδήλωση ονοματοδοσίας θα δώσει και η γνωστή Πατρινή κολυμβήτρια και Ολυμπιονίκης, Νόρα Δράκου καθώς θα είναι η «νονά» του αεροσκάφους.

Την ίδια στιγμή, όπως εξηγεί, «η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την εμπειρία των επισκεπτών, καθώς όταν οι τουρίστες φεύγουν ικανοποιημένοι από έναν προορισμό και εκφράζουν την επιθυμία να επιστρέψουν, τότε ενισχύονται και πρωτοβουλίες προβολής όπως η ονοματοδοσία αεροσκαφών».

Τέλος, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θετική πορεία του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα, με τις νέες πτήσεις και δράσεις να ενισχύουν την εξωστρέφεια της περιοχής και να δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.