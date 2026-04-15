σπιράλ: "Απογοήτευση από τον ουραγό Δήμο Πατρέων"

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει: "Οι δήμοι της χώρας έχουν πλέον την υποχρέωση να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν, σε ετήσια βάση, τεκμηριωμένα στοιχεία αποδοτικότητας στον διαδικτυακό κόμβο παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης deiktesOTA.gov.gr.

Τα στοιχεία αφορούν την οργάνωση και τη διακυβέρνηση, την οικονομική διαχείριση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη βιωσιμότητα (σύγχρονες απαιτήσεις για απορρίμματα, ανακύκλωση και πράσινη ανάπτυξη), την Πολιτική Προστασία, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα δημογραφικά στοιχεία και τη διαθεσιμότητα ψηφιακών υποδομών και έξυπνων υπηρεσιών. Απαντώντας σε 673 συγκεκριμένες ερωτήσεις οι δήμοι παρέχουν στην πλατφόρμα τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να υπολογίζεται ο βαθμός απόδοσης και να συντάσσεται ο συγκριτικός κατάλογος, τόσο συνολικά όσο και ανά κριτήριο.

Δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών τα στοιχεία και οι δείκτες επιδόσεων των δήμων για το έτος 2024, το οποίο θα αποτελεί και το έτος-βάση. Η δημοσίευση του δείκτη των συνολικών επιδόσεων των δήμων (συνολική βαθμολογία ανά δήμο) και των εννιά επί μέρους δεικτών, δίνει μια πρώτη εικόνα για τον Δήμο Πατρέων: Είναι απογοητευτική! Αυτά που χρόνια τώρα καταλογίζονται στη δημοτική αρχή, τεκμηριώνονται πλέον με επίσημα στοιχεία. Ουραγός η Πάτρα μας, ακόμα και στον τομέα της συνεργασίας, αφού ο δήμαρχος επέλεξε να απαξιώσει το σχετικό εργαλείο δια της αποχής.

Στην υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου ανταποκρίθηκαν 316 από τους 332 δήμους. Ανάμεσα στους δήμους που αρνήθηκαν συμμετοχή ήταν και ο Δήμος Πατρέων, ο μόνο από τους μεγάλους δήμους της χώρας. Ιδού οι υπόλοιποι: Αίγινας, Αλοννήσου, Αμαρίου, Ανάφης, Άνδρου, Βοΐου, Ικαρίας, Καισαριανής, Μήλου, Νισύρου, Νότιας Κέρκυρας, Οροπεδίου Λασιθίου, Σαμοθράκης, Σικίνου και Ύδρας.

Παρά την άρνηση, στοιχεία αντλήθηκαν από επίσημες πηγές για κάποιες από τα παραπάνω κατηγορίες. Ακόμα κι εκεί που δεν πατώσαμε λόγω μη συμμετοχής, η κατάταξη είναι οδυνηρή: Οικονομική λειτουργία: βαθμός 0,58 με άριστα το 1, αδέσποτα ζώα συντροφιάς: βαθμός 0,37 με άριστα το 1, διαχείριση απορριμμάτων: βαθμός 0,23 με άριστα το 1 (σύμφωνα με άλλη μέτρηση η ανακύκλωση είναι κάτω από το 5%!). Συνολική επίδοση: βαθμός 0,16 με άριστα το 1, κατάταξη 16ος από το τέλος!

Το κερασάκι στην τούρτα της απογοήτευσης: Μεταξύ των 25 μεγαλύτερων σε πληθυσμό δήμων της χώρας, ο Δήμος Πατρέων ενώ είναι ο φθηνότερος, κατατάσσεται τελευταίος στην ανταποδοτικότητα (25ος στους 25). Τα επίσημα στοιχεία «μίλησαν» αποδεικνύοντας λογικούς όσους επί χρόνια κρούουμε κώδωνα κινδύνου".