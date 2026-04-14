Απαγορεύεται να τις πετάξεις -Τι κάνουμε τις λαμπάδες μετά την Ανάσταση

Τι μπορείτε να κάνετε με τις λαμπάδες που... σας έμειναν στα χέρια;

Η Ανάσταση πέρασε και οι λαμπάδες... επιτέλεσαν την αποστολή τους. Ο εύκολος δρόμος είναι να τις πετάξετε -ή μήπως υπάρχει και εναλλακτική;

Κι όμως, οι λαμπάδες της Ανάστασης μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και να μην καταλήξουν στους κάδους σκουπιδιών.

  • Να δημιουργήσετε νέα κεριά: Λιώστε τα υπολείμματα από τις λαμπάδες (μαζί με άλλα παλιά κεριά) για να φτιάξετε καινούργια, αρωματικά κεριά, προσθέτοντας βότανα, μπαχαρικά (κανέλα, βανίλια) ή κόκκους καφέ.
  • Να τις κρατήσετε για να τις χρησιμοποιήσετε σε εκκλησία: Μπορείτε να φυλάξετε τη λαμπάδα και να τη χρησιμοποιήσετε σε επόμενες ακολουθίες, όπως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας του επόμενου έτους.
  • Ανακύκλωση/Δωρεά: Σε κάποιες περιπτώσεις, υπολείμματα κεριού μπορούν να συλλεχθούν για να χρησιμοποιηθούν σε εργαστήρια χειροτεχνίας.

