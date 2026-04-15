Πάτρα: Κλέβουν κοτόπουλα και τα κρύβουν κάτω από τις φούστες τους - Μάστιγα οι κλοπές στα Supermarket - ΒΙΝΤΕΟ

Κλέβουν για πολλοστή φορά μέσα από supermarket, τις καταγράφει η κάμερα, πιάνονται με τα κλοπιμαία κάτω από τα ρούχα τους και όταν τους γίνεται παρατήρηση επιτίθενται λεκτικά και όχι μόνο.

Αυτά μας λένε ιδιοκτήτες supermarket στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρ. Όλγας) στην Πάτρα, που πρόσφατα έγινε στόχος ομάδας γυναικών για μια ακόμη φορά. Οι γυναίκες εκμεταλλευόμενες ώρες με αυξημένη πελατεία στο S/M και όχι μόνο, διασκορπίζονται στους χώρους του και στοχεύουν μπουκάλια με ποτά, απορρυπαντικά ακόμη και ολόκληρα κοτόπουλα από τα ψυγεία!

Σε πολλές προηγούμενες περιπτώσεις τα άτομα δεν έχουν γίνει αντιληπτά τη στιγμή που αφαιρούν τρόφιμα και άλλα αντικείμενα προς πώληση, όμως πρόσφατα εντοπίστηκαν "«επί τω έργω» και παρά το γεγονός πως τους έπεφταν τα κλοπιμαία μέσα από τα ρούχα, ζητούσαν και το λόγο από τους υπαλλήλους του καταστήματος.

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος κατέγραψε τη δράση των τουλάχιστον 4 γυναικών που πρόσφατα, μπήκαν μέσα και με γρήγορες κινήσεις πήγαν στο πίσω μέρος και στα ψυγεία και αφαίρεσαν κοτόπουλα κρύβοντάς τα κάτω από τις φούστες τους.