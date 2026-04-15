Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ

Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται μια 14χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και αδιαθεσία που ένιωσε.

Την ίδια στιγμή η αστυνομία συνέλαβε ιδιοκτήτρια καταστήματος - μίνι μάρκετ που φέρεται να πούλησε στην ανήλικη, αλκοόλ.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ η 14χρονη διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων από τη Βάρκιζα στις 21:20 χθες το βράδυ (14/4) λόγω αδιαθεσίας ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

ύμφωνα με αστυνομικές πηγές η κοπέλα μαζί με μία 15χρονη φίλη της φέρεται να αγόρασαν από μίνι μάρκετ της περιοχής ένα μπουκάλι βότκα. Οι δύο ανήλικες φαίνεται πως ξεκίνησαν να καταναλώνουν το ποτό και κάποια στιγμή 14χρονη ένιωσε αδιαθεσία.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



Σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.