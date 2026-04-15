Γ. Μυλωνάκης: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του - Στο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και εξετάζουν αν θα το αντιμετωπίσουν χειρουργικά ή φαρμακευτικά.

Στο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά τις 11 βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκονται επίσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.



Λίγο μετά τις 12, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».