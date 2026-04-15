Πάτρα: Πού θα μπουν οι βυθιζόμενες μπάρες- Πότε θα ανεβαίνουν και πότε θα κατεβαίνουν- Τι λέει στο thebest η Τασία Τογιοπούλου

Βυθιζόμενες μπάρες ελέγχου οχημάτων σχεδιάζει να τοποθετήσει ο Δήμος Πατρέων σε πεζόδρομους του κέντρου της πόλης.

Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μαιζώνος, το επάνω μέρος της Τριών Ναυάρχων, στο ύψος του παιδικού σταθμού και για την οδό Παντοκράτορος, στην Άνω πόλη.

Ζητούμενο είναι η αποτελεσματική ρύθμιση της πρόσβασης οχημάτων και η ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών. Η σχετική μελέτη -ακόμα δεν έχει παραληφθεί- βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2027.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου, μιλώντας στο thebest.gr, ξεκαθάρισε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο απαγορεύει τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων και φορτηγών, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις, εντοπίζοντας το πρόβλημα στη μη συμμόρφωση των οδηγών. Επίσης, εξήγησε ότι οι βυθιζόμενες μπάρες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα τοποθετηθούν σε τέτοια σημεία -στην αρχή, στο τέλος αλλά και ενδιάμεσα- ώστε να εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων μέσα στους πεζόδρομους. «Οι μπάρες θα κατεβαίνουν στις 6 και θα ανεβαίνουν στις 10 το πρωί, δηλαδή τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων».

Επίσης, όπως τονίζει, δεν θα υπάρξει μεγάλη αναστάτωση κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους: «όπως μας έχουν πει, τεχνικά δεν είναι μεγάλο ζήτημα. Προφανώς, στα κυκλικά σημεία που θα μπουν οι μπάρες, θα ξηλωθούν κάποιοι κυβόλιθοι, αλλά δεν είναι μεγάλο το τεχνικό έργο, δεν θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αναστάτωση».

Με την τοποθέτησή τους, το λογισμικό τους, όπως αναφέρει η κ. Τογιοπούλου, θα συνδεθεί με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ώστε ανά πάσα ώρα να μπορούν να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στον πεζόδρομο, όταν χρειάζεται να παρέμβουν. Παράλληλα, θα δοθεί και κωδικός σε τυχόν ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, των οποίων οι χρήστες θα έχουν πιστοποιηθεί, ώστε να κατεβάζουν τις μπάρες και να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στα ιδιωτικά πάρκινγκ.