Κεφαλονιά: Τα τελευταία 60 λεπτά στο δωμάτιο ξενοδοχείου κρύβουν το μυστικό του θανάτου της 19χρονης

Κομβικό πρόσωπο στον γρίφο του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, αποτελεί ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών

Τα τελευταία 60 λεπτά, μέσα στο δωμάτιο του κεντρικού ξενοδοχείου του Αργοστολίου, προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν οι αναλυτές της Ασφάλειας καθώς εκεί εκτιμούν πως κρύβεται το μυστικό του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς. Η μαρτυρία του 26χρονου πρωταθλητή της άρσης βαρών και του 22χρονου φίλου του, δεν δίνουν απαντήσεις, όμως ο τρίτος συλληφθείς, φέρεται να ομολόγησε στην κατάθεση που έδωσε χθες αργά το βράδυ, πως όλη η παρέα, πήγε στο ξενοδοχείο στο Αργοστόλι για να κάνει χρήση κοκαΐνης. Βέβαια, για να αποδειχθεί, ποια είναι τα αίτια θανάτου της 19χρονης, πρέπει να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον δυο εβδομάδες για να έχουν οι αρχές στα χέρια τους τα αποτελέσματα τους. Ο αρσιβαρίστας, η καλλονή και η μοιραία συνάντηση

Κομβικό πρόσωπο στον γρίφο του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, αποτελεί ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών. Ο νεαρός, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον συγκεκριμένο χώρο και μάλιστα, είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, είχε αποσπάσει και άλλα μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και όλοι μιλούσαν για το νέο αστέρι της Εθνικής Ελλάδος. Όμως, η πορεία του στον χώρο του αθλητισμού, δεν ήταν ανάλογη και τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε στο Αργοστόλι από όπου και κατάγεται. Οι δυο νέοι, συνήθιζαν να κάνουν παρέα το τελευταίο διάστημα, χωρίς φυσικά να δώσουν ποτέ δικαιώματα για τη συμπεριφορά τους. Το βράδυ της Δευτέρας, συναντήθηκαν όλοι μαζί. Αργά τα μεσάνυχτα, αποφάσισαν – σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε στην κατάθεσή του ο τρίτος συλληφθείς – να πάνε σε ξενοδοχείο της περιοχής για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Εκεί, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα η κοπέλα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να τη βγάλουν έξω, για να πάρει αέρα και να συνέλθει. Εκείνη όμως λιποθύμησε και έτσι αποφάσισαν να την μεταφέρουν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και παράλληλα να καλέσουν το ΕΚΑΒ για να παραλάβει ασθενοφόρο το κορίτσι. Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε η κάμερα που υπήρχε στο σημείο, ο αρσιβαρίστας μετέφερε την κοπέλα και οι δυο φίλοι του ακολουθούσαν. Παράλληλα, περίμεναν στο σημείο μέχρι τις 04:40 το ξημέρωμα, όταν το ασθενοφόρο παρέλαβε την 19χρονη. Το κορίτσι, ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση. Όταν έφθασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήταν εν ζωή, όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Πλέον το «τρίο του Αργοστολίου», αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και οι αρχές προσπαθούν να λύσουν το γρίφο του θανάτου της νεαρής καλλονής.

«Την έχουμε παρατήσει μόνη της» - SMS και βίντεο καίνε τους τρεις συλληφθέντες Από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι ένας εκ των τριών νεαρών τη μετέφερε, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούσαν.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών φαίνεται να έπαιξε και ένα μήνυμα που έστειλαν οι συλληφθέντες σε φίλη της κοπέλας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, τους «πρόδωσε» και οδήγησε τις αρχές στα ίχνη τους. Συγκεκριμένα, αφού εγκατέλειψαν την κοπέλα, έστειλαν μηνύματα στο κινητό μιας φίλης της 19χρονης στα οποία ανέφεραν ότι «την έχουμε αφήσει» και ένα δεύτερο που έλεγε «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα μόνη της». Όταν έλαβε τα μηνύματα, η φίλη της, ενημέρωσε τους οικείους της αλλά και την αστυνομία.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhtfl4flweih" ></iframe> </div>

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο τρίτος συλληφθείς υποστήριξε ότι η παρέα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών σε σπίτι, και συγκεκριμένα κοκαΐνης, και επιχείρησε να αποδώσει την κύρια ευθύνη στους άλλους δύο συλληφθέντες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες , ο ίδιος κατέθεσε πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε αποφάσισαν να τη μεταφέρουν σε εξωτερικό χώρο, αφήνοντάς τη στον δρόμο, προκειμένου –όπως ισχυρίστηκε– να «πάρει αέρα». Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του τρίτου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, φέρεται να συνόδευσε τους άλλους δύο στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, όπου εγκατέλειψαν τη 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Νωρίτερα, το Τμήμα Αργοστολίου είχε προχωρήσει στη σύλληψη δύο ακόμη νεαρών, οι οποίοι –όπως προέκυψε από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού– βρίσκονταν μαζί με την 19χρονη λίγο πριν τον θάνατό της. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο και φέρεται να προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές, μετά τη δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dht217s5o6j5" ></iframe> </div>